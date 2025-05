Husky reagiert gereizt: Schuld trägt eine Aktion seines Frauchens

Luna ist alles andere als erfreut über das Ständchen. © Montage: TikTok/koaandluna

Gemeinsam mit Pitbull Koa lebt Luna bei einem Menschen, der sich eigentlich gut um die beiden Hunde kümmert, ihnen außerdem eine eigene Seite bei TikTok gewidmet hat.

Doch das Frauchen der beiden Vierpfoter hat eine neue Angewohnheit, die vor allem Luna übel aufstößt. Diese führt sie auch in einem Video vor, das sie vor wenigen Tagen auf dem TikTok-Kanal "Koa Bear and Luna Fish" hochlud.

Schon kurz zuvor hatte sie eine Aufnahme ins Netz gestellt, indem sie "Süße kleine Luna, du riechst wie Thunfisch" singt - sehr zum Missfallen ihres Huskys. Der Clip ging viral und die Hunde-Besitzerin fackelte nicht lange und legte nun eine weiteres Ständchen nach!

Auch in diesem Video ist zu hören, wie die Frau ihrem schönen Hund etwas vorsingt: "Pretty little husky, you're smelling musky and you're feeling crusty", reimt sie ihrer Luna vor - also: "Hübscher kleiner Husky, du riechst nach Moschus und fühlst dich verkrustet an."

Dabei scheint ihre Hündin wieder jedes Wort zu verstehen, denn sie reagiert alles andere als begeistert auf die fiesen Zeilen.