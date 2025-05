Husky wirkt extrem verstört: Der Grund bringt einfach alle zum Lachen

Luna schien der Klang des Gesangs nicht grade zu gefallen. © Montage: TikTok/koaandluna

Dabei hatte sich ihr Frauchen bei ihrem Ständchen doch so viel Mühe gegeben …

Auf ihrem TikTok-Kanal "Koa Bear and Luna Fish", der ihren beiden Hunden gewidmet ist, lud die Frau vor wenigen Tagen ein Video hoch, in dem wieder einmal ihr schöner Husky zu sehen war.

Darin ist zu hören, wie sie ihrem Vierpfoter ein selbst gedichtetes Liedchen vorträllert. "Pretty little Luna, you smell like tuna", reimt sie dabei unter anderem, also: "Süße kleine Luna, du riechst wie Thunfisch."

Doch als würde sie die lieb vorgetragenen, aber fiesen Worte verstehen, reagiert Luna alles andere als erfreut. Als die Hündin hört, dass sie stinken würde, entfährt ihr prompt ein entgeistertes Bellen.

Auch am Rest des Liedes scheint sie keinen Gefallen zu finden, schmeißt sich beim Zuhören auf ihr Körbchen, versucht regelrecht, sich darin zu vergraben, quasi vom Erdboden zu verschwinden.