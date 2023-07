Husky-Schäferhund-Mischling einfach ausgesetzt! Von seinem Besitzer fehlt jede Spur

Köln – Einmal mehr können die Mitarbeiter des Tierheims in Köln-Dellbrück nur die Köpfe schütteln. Ihr neuer Schützling, Husky-Schäferhund-Mischling "Lisko", ist einfach ausgesetzt worden - von seinem Besitzer fehlt bislang jede Spur.

Hund "Lisko" wurde auf der Straße beim Tierheim Köln-Dellbrück gefunden. © Instagram/Tierheim Köln-Dellbrück

Der Rüde wurde in unmittelbarer Nähe des Kölner Tierasyls auf der Zufahrtsstraße an einem Pfahl angebunden aufgefunden, wie die Tierfreunde in einem aktuellen Instagram-Beitrag berichten.

Demnach hatte eine Passantin den Hund am vergangenen Samstag entdeckt und die Mitarbeiter alarmiert. Diese zögerten nicht lange und befreiten den Vierbeiner.

Weil sein Herrchen - beziehungsweise Frauchen - weit und breit nicht zu finden war, nahmen die Pfleger die Fellnase kurzentschlossen bei sich auf.

Leider zeigt er sich seinen Rettern gegenüber nicht gerade dankbar. So habe er sich zwar relativ problemlos ins Tierheim bringen lassen. Als die Tierfreunde seinen Maulkorb entfernten, habe der Rüde jedoch sehr deutlich gezeigt, "dass er unsere Gesellschaft nicht wirklich schätzt".

Auch nach vier Tagen lässt er nach Schilderung der Mitarbeiter weiterhin niemanden an sich heran und stellt seine neuen Betreuer vor ein Rätsel.