Husky schläft jeden Tag unter Kinderbett: Was Junge dann tut, rührt zu Tränen

Los Angeles (Kalifornien/USA) - "Unter diesem Bett gibt es keine Monster", schreibt S. Ingelson stolz in die Caption eines zuckersüßen Videos auf ihrem TikTok-Account. Der Grund für ihre Worte: Husky Theo, der alles dafür gibt, seinen kleinen besten Freund zu beschützen.

Jede Nacht schläft Husky Theo unter dem Gitterbett und passt auf seinen Bruder auf. © TikTok/Screenshot/thathuskytheo

Der Hund hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, auf seinen menschlichen, kleinen Bruder aufzupassen - komme. was wolle.

Als seine Besitzer also kurz vor der Geburt des neuesten Familienmitglieds ein Gitterbettchen für das Baby aufbauten, machte es sich Theo darunter gemütlich. Und erkor genau diesen Ort zu seinem neuen Schlafplatz.

In dem Video, das bereits mehr als 38.000 Mal angeklickt wurde, sind daraufhin mehrere Aufnahmen aus dem vergangenen Jahr zu sehen. Und die rühren zu Tränen.

Der kleine Junge wird von Clip zu Clip größer - doch eine Sache ändert sich nie: Theo ist immer an Ort und Stelle und passt gut auf sein Geschwisterchen auf.

"Er liegt immer unter dem Bett, damit er ihn immer beschützen kann", schreibt sein Frauchen zu dem niedlichen Beitrag.