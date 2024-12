Husky steht auf dem Esstisch: Als seine Besitzerin ihn ruft, stellt er sich taub, bis dieses Wort fällt

USA - Eine junge Frau staunte nicht schlecht, als sie kürzlich ihr Haus betrat – und ihren Hund an einem äußerst merkwürdigen Ort vorfand.

Ausgerechnet auf dem Esstisch stand die Husky-Dame Tikanni, als ihr Frauchen nachhause kam. © TikTok/Screenshot/tikanni.kita.n.tehya

So saß Husky-Dame Tikanni nicht etwas auf der Couch oder lag in ihrem Körbchen. Stattdessen hatte sie sich auf den Esszimmertisch der Familie gestellt – und starrte in die Küche hinein.

Ihr Frauchen konnte nicht anders und zog eine Augenbraue nach oben. Erlaubt war das dem Tier natürlich nicht.

Kurzerhand zückte sie die Kamera und wandte sich mit einem vorwurfsvollem "Entschuldigung?" an die Hündin – und erhielt daraufhin keinerlei Reaktion.

"Ich weiß, dass du mich hörst", versuchte es die Frau erneut, doch auch da zuckte die Fellnase nicht einmal mit der Wimper.

Auch auf ihren Namen und ein erschrockenes Jauchzen ihrer Besitzerin reagierte die Husky-Dame in keinster Weise. Und so bleib der Amerikanerin nichts anderes übrig: Sie musste die schweren Geschütze auffahren.

"Leckerli?", rief sie der Hündin entgegen und siehe da – Tikanni reagierte sofort. In Sekundenschnelle schnellte ihr Kopf in Richtung Kamera.