Idefix hat viele Gebrechen: Wer erfüllt dem Hund seinen letzten Wunsch?

Alles in Kürze

Trotz seines hohen Alters ist Idefix noch verspielt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wer Idefix spielen sieht, mag kaum glauben, wie viele Jahre der Hund schon auf dem Buckel hat. Die Pfleger im Hamburger Tierheim in der Süderstraße schätzen den Wirbelwind auf satte 14 Lenzen. Gemessen an der Lebenserwartung befindet sich die Französische Bulldogge also im Endspurt.

Seit dem 22. Juni 2025 ist der Rüde nun in der Obhut des Tierschutzvereins. Der Vierbeiner kam als Sicherstellung in die Einrichtung.

Idefix leidet gleich unter einer ganzen Reihe Erkrankungen, unter anderem an einem chronischen Glaukom. Die Erkrankung wird auch Grüner Star genannt und sorgt für einen erhöhten Augeninnendruck. Unbehandelt führt sie zur Erblindung, was bei diesem Hund wohl auf einem Auge der Fall ist.

Die Fellnase benötigt täglich Augentropfen, um den Innendruck stabil zu halten. Das stört Idefix aber offenbar nicht, er lässt die Prozedur ganz artig über sich ergehen.

In seinem Medizinschrank befinden sich zudem noch Tabletten, von denen er täglich zwei zu sich nehmen muss, um das Herzproblem im Griff zu behalten.