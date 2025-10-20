Ihr letzter Traum wird wahr: Todkranke Hündin findet Zuhause für ihr letztes Kapitel

Großröhrsdorf (Sachsen) - Das Tierheim " Hoffnung für Tiere " suchte verzweifelt einen Hospizplatz für die schwer kranke Hündin Lilli . Nun hat sie endlich ein liebevolles Zuhause für ihre letzten Tage gefunden.

Lilli darf ihren letzten Lebensabschnitt nun in einem liebevollen Zuhause verbringen. © Bildmontage: Tierschutzverein "Hoffnung für Tiere" e.V.

Hündin Lilli kam ins Tierheim, nachdem ihre Besitzerin verstorben war und ihr Herrchen in ein Pflegeheim ziehen musste.

Als wäre ihr Schicksal nicht schon tragisch genug, wurde bei der mindestens 13 Jahre alten Hündin inoperabler Krebs diagnostiziert - ihre verbleibende Zeit ist dadurch auf nur wenige Monate begrenzt.

Nach langer Suche konnte Lilli jedoch das Tierheim in Großröhrsdorf nun endlich verlassen und in ein hundeerfahrenes Zuhause in der Nähe ziehen, wie der Verein mitteilte.