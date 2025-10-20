Ihr letzter Traum wird wahr: Todkranke Hündin findet Zuhause für ihr letztes Kapitel
Großröhrsdorf (Sachsen) - Das Tierheim "Hoffnung für Tiere" suchte verzweifelt einen Hospizplatz für die schwer kranke Hündin Lilli. Nun hat sie endlich ein liebevolles Zuhause für ihre letzten Tage gefunden.
Hündin Lilli kam ins Tierheim, nachdem ihre Besitzerin verstorben war und ihr Herrchen in ein Pflegeheim ziehen musste.
Als wäre ihr Schicksal nicht schon tragisch genug, wurde bei der mindestens 13 Jahre alten Hündin inoperabler Krebs diagnostiziert - ihre verbleibende Zeit ist dadurch auf nur wenige Monate begrenzt.
Nach langer Suche konnte Lilli jedoch das Tierheim in Großröhrsdorf nun endlich verlassen und in ein hundeerfahrenes Zuhause in der Nähe ziehen, wie der Verein mitteilte.
Lilli hat endlich ein liebevolles Zuhause für ihre letzten Tage gefunden
Lillis neue Besitzerin hat bereits mehrere Hunde bis zu deren Lebensende begleitet und wusste deshalb genau, worauf sie sich einlässt.
Sie wollte der Hündin unbedingt helfen und ihr in ihrer letzten Lebensphase so viel Liebe, Nähe und Geborgenheit wie möglich schenken.
Die Fellnase darf jetzt direkt neben dem Bett ihrer neuen Halterin schlafen. Sie hat sich bereits fröhlich eingelebt und neugierig jede Ecke des Hauses erkundet. Auch die dort lebenden Tiere haben sie herzlich willkommen geheißen.
Ein wunderbares Happy End für die liebe Hundeomi in ihrem letzten Lebensabschnitt.
Titelfoto: Bildmontage: Tierschutzverein