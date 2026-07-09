Ihr Ohr erzählt Geschichten: Buna will endlich ankommen

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die Hündin Buna lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und wünscht sich sehnsüchtig ein neues Zuhause.

Hündin Buna sehnt sich nach Liebe und einem eigenen Zuhause. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, verbrachte die elfjährige Hündin viele Jahre im riesigen Tierheim "Smeura" in Rumänien.

Unter rund 6000 Hunden wartete sie vergeblich auf ein Zuhause - bis Mitarbeiter des Tierheims "Hoffnung für Tiere" sie zufällig in einem Video entdeckten.

Nun lebt Buna in Großröhrsdorf und hofft dort auf deutlich bessere Vermittlungschancen.

Die Tierpfleger beschreiben die Seniorin als sanfte, freundliche Hündin, die mit Mensch und Tier gleichermaßen gut auskommt.

Sie genießt jede Form von Aufmerksamkeit, ist anhänglich, verschmust und liebt ausgiebige Streicheleinheiten.

Buna wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich geliebt zu werden.