Ihr Ohr erzählt Geschichten: Buna will endlich ankommen

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Die Hündin Buna lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und wünscht sich sehnsüchtig ein neues Zuhause.

Von Lea Schober

Großröhrsdorf (Sachsen) - Die Hündin Buna lebt derzeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf und wünscht sich sehnsüchtig ein neues Zuhause.

Hündin Buna sehnt sich nach Liebe und einem eigenen Zuhause.
Hündin Buna sehnt sich nach Liebe und einem eigenen Zuhause.  © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, verbrachte die elfjährige Hündin viele Jahre im riesigen Tierheim "Smeura" in Rumänien.

Unter rund 6000 Hunden wartete sie vergeblich auf ein Zuhause - bis Mitarbeiter des Tierheims "Hoffnung für Tiere" sie zufällig in einem Video entdeckten.

Nun lebt Buna in Großröhrsdorf und hofft dort auf deutlich bessere Vermittlungschancen.

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Die Tierpfleger beschreiben die Seniorin als sanfte, freundliche Hündin, die mit Mensch und Tier gleichermaßen gut auskommt.

Sie genießt jede Form von Aufmerksamkeit, ist anhänglich, verschmust und liebt ausgiebige Streicheleinheiten.

Buna wünscht sich nichts sehnlicher, als endlich geliebt zu werden.

Buna will endlich raus aus dem Tierheim

Mit ihrem Hundeblick wickelt Buna einfach jeden um die Pfote.
Mit ihrem Hundeblick wickelt Buna einfach jeden um die Pfote.  © Bildmontage: tierhoffnung.de

Ihr Markenzeichen ist ein ausgefranstes Stehohr, das ihr einen ganz besonderen Charme verleiht.

Bei Spaziergängen zeigt sich die Fellnase allerdings noch etwas eigenwillig. Den Sinn längerer Runden hat sie offenbar noch nicht ganz verstanden. Manchmal legt sie sich einfach hin und beschließt, dass der Spaziergang für heute beendet ist. Mit Geduld, liebevoller Motivation und etwas Übung dürfte sie sich jedoch gut daran gewöhnen.

Weitere Informationen zu Buna gibt es auf der Website des Tierheims.

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Buna wünscht sich ein liebevolles Zuhause bei Menschen, die ihre sensible Art verstehen, ihr Sicherheit geben und ihr zeigen, wie schön ein behütetes Hundeleben sein kann.

Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de

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