Terrier-Mix Sam ist lebensfroh und aktiv: Doch eins sollten seine neuen Besitzer wissen

Berlin - Seit Mai wartet Terrier-Mix Sam (8) im Berliner Tierheim auf ein passendes Zuhause. Der Rüde bringt jede Menge Persönlichkeit, Energie und Lebensfreude mit. Interessenten sollten aber mit seinem Charakter umgehen können.

Kann Terrier-Mix Sam (8) aus dem Berliner Tierheim Dein Herz gewinnen? © Tierheim Berlin

Sam weiß genau, was er will. Der Hund wird von seinen aktuellen Tierpflegern als selbstbewusst, neugierig und ausgesprochen clever beschrieben. Er liebt es, aktiv zu sein und ist jederzeit bereit für neue Abenteuer. Grundkommandos beherrscht der Vierbeiner bereits. Mit Futter als Motivation zeigt er sich besonders lernwillig.

Typisch Terrier bringt Sam jedoch auch seinen eigenen Kopf mit: Regeln hinterfragt er gern und testet immer wieder Grenzen aus.

Im Umgang mit Menschen braucht Sam deshalb klare, souveräne Führung. Fühlt er sich bedrängt oder werden seine Signale missachtet, kann er auch schnappen. Deshalb ist es wichtig, dass seine zukünftigen Halter Erfahrung im Lesen von Hundeverhalten haben und konsequent, aber fair mit ihm umgehen.

Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie: Mit manchen Hunden kommt Sam gut zurecht, andere mag er weniger.