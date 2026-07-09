Terrier-Mix Sam ist lebensfroh und aktiv: Doch eins sollten seine neuen Besitzer wissen
Berlin - Seit Mai wartet Terrier-Mix Sam (8) im Berliner Tierheim auf ein passendes Zuhause. Der Rüde bringt jede Menge Persönlichkeit, Energie und Lebensfreude mit. Interessenten sollten aber mit seinem Charakter umgehen können.
Sam weiß genau, was er will. Der Hund wird von seinen aktuellen Tierpflegern als selbstbewusst, neugierig und ausgesprochen clever beschrieben. Er liebt es, aktiv zu sein und ist jederzeit bereit für neue Abenteuer. Grundkommandos beherrscht der Vierbeiner bereits. Mit Futter als Motivation zeigt er sich besonders lernwillig.
Typisch Terrier bringt Sam jedoch auch seinen eigenen Kopf mit: Regeln hinterfragt er gern und testet immer wieder Grenzen aus.
Im Umgang mit Menschen braucht Sam deshalb klare, souveräne Führung. Fühlt er sich bedrängt oder werden seine Signale missachtet, kann er auch schnappen. Deshalb ist es wichtig, dass seine zukünftigen Halter Erfahrung im Lesen von Hundeverhalten haben und konsequent, aber fair mit ihm umgehen.
Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie: Mit manchen Hunden kommt Sam gut zurecht, andere mag er weniger.
Hund Sam aus Berliner Tierheim sucht neues Zuhause
Für Sam sucht das Berliner Tierheim ein Zuhause bei ruhigen, erfahrenen Menschen – idealerweise mit Terrier-Erfahrung. Kinder sollten nicht im Haushalt leben.
Ein Wohnort am Stadtrand oder in einer ruhigeren Umgebung wäre optimal, damit Sam gemeinsam mit seinen Menschen die Welt entdecken kann, ohne von zu vielen Reizen überfordert zu werden.
Sam ist kein Hund für nebenbei, sondern für Menschen, die Freude daran haben, sich intensiv mit ihm zu beschäftigen und als Team zusammenzuwachsen. Wer ihm klare Regeln und verlässliche Führung bietet, bekommt einen klugen und lebhaften Begleiter an einer Seite.
Interessierte können sich beim Berliner Tierheim über das Anfrageformular im Internet oder telefonisch im Struppi-Haus unter 030 76888-156 (täglich von 13 bis 16 Uhr, außer samstags) melden.
Titelfoto: Tierheim Berlin