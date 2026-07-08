Plötzlich war im Leben kein Platz mehr für ihn: Labrador Guinness versteht die Welt nicht mehr

Frankfurt am Main - Guinness versteht die Welt nicht mehr! Der arme Hund hat nichts falsch gemacht und doch passte er plötzlich nicht mehr in das Leben seiner zweibeinigen Familie. Er hat alles verloren, ist im Tierheim gelandet.

Hund Guinness sucht ein Zuhause. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main (2)

Wie die Mitarbeitenden des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung schildern, sind die bisherigen Besitzer des circa acht Jahre alten Labradors ins Ausland gezogen. Es handelt sich um einen Schritt, den der Rüde nicht machen durfte.

All das belastet Guinness offenbar spürbar. Laut den Tierfreunden schaut er derzeit manchmal mit seinen "schönen Augen recht bedröppelt drein".

Über Beschäftigung freut die süße Fellnase sich in diesen Augenblicken demnach sehr, da ebenjene die schwere Zeit zumindest zu erleichtern scheint.

Seinen Vorbesitzern zufolge soll Guinness bis zu vier Stunden alleine zu Hause bleiben können.

Im Tierheim zeigt er sich bislang eher unruhig, sobald er alleine ist, was damit zusammenhängen könnte, dass er schlicht Angst davor hat, erneut verlassen zu werden. Es ist laut den Mitarbeitenden deshalb wichtig, dass seine neue Familie ihm die nötige Zeit gibt, die er braucht, um sich neu zu orientieren und Vertrauen zu fassen.