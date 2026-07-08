Plötzlich war im Leben kein Platz mehr für ihn: Labrador Guinness versteht die Welt nicht mehr
Frankfurt am Main - Guinness versteht die Welt nicht mehr! Der arme Hund hat nichts falsch gemacht und doch passte er plötzlich nicht mehr in das Leben seiner zweibeinigen Familie. Er hat alles verloren, ist im Tierheim gelandet.
Wie die Mitarbeitenden des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung schildern, sind die bisherigen Besitzer des circa acht Jahre alten Labradors ins Ausland gezogen. Es handelt sich um einen Schritt, den der Rüde nicht machen durfte.
All das belastet Guinness offenbar spürbar. Laut den Tierfreunden schaut er derzeit manchmal mit seinen "schönen Augen recht bedröppelt drein".
Über Beschäftigung freut die süße Fellnase sich in diesen Augenblicken demnach sehr, da ebenjene die schwere Zeit zumindest zu erleichtern scheint.
Seinen Vorbesitzern zufolge soll Guinness bis zu vier Stunden alleine zu Hause bleiben können.
Im Tierheim zeigt er sich bislang eher unruhig, sobald er alleine ist, was damit zusammenhängen könnte, dass er schlicht Angst davor hat, erneut verlassen zu werden. Es ist laut den Mitarbeitenden deshalb wichtig, dass seine neue Familie ihm die nötige Zeit gibt, die er braucht, um sich neu zu orientieren und Vertrauen zu fassen.
Hund Guinness aus dem Frankfurter Tierheim ist kein Kostverächter und liebt Kuscheleinheiten
Von Vorteil wären in diesem Zusammenhang natürlich erfahrene Hundehalter, ambitionierte Hundeanfänger kommen aber auch infrage.
Da Guinness mit einem Kind aufgewachsen sein soll, sind Kinder im Haushalt kein Problem. Diese müssten jedoch etwas größer und standfest sein.
Auch mit anderen Hunden kommt der Vierbeiner gut aus. Wie es bei Katzen aussieht, kann laut dem Tierheim jederzeit gerne vor Ort getestet werden.
Weitere Pluspunkte: Der Vierbeiner kennt das Autofahren bereits, ist stubenrein und hört auf die beiden Grundkommandos "Sitz" und "Platz".
Generell ist bei den Kommandos aber Luft nach oben. Ebenso sieht es bei der Leinenführigkeit und bei Besuchen beim Tierarzt aus. Vor Letzterem hat Guinness Angst.
Ansonsten ist der Labrador kein Kostverächter, liebt Spaziergänge und hat Spaß an geistiger Auslastung. Worüber er sich allerdings ganz besonders freut, sind ausgiebig Kuscheleinheiten. Wer Guinness viel Liebe, ein schönes Heim und vor allem Sicherheit schenken möchte, kann sich mit dem Tierheim in Frankfurt per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main (2)