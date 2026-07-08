Fund in völlig verwahrloster Wohnung: Kleine Hundefamilie entkommt schlimmer Lage

Köln - Sie mussten in einer furchtbaren Situation ausharren: Hündin Fips und ihre Kinder wurden aus einer verwahrlosten Wohnung gerettet und bekommen nun im Tierheim Dellbrück eine zweite Chance.

Hündin Fips und ihre Babys haben eine schwere Zeit hinter sich. Im Tierheim Köln-Dellbrück werden sie nun aufgepäppelt und versorgt. © Bildmontage: Instagram/tierheim_dellbrueck

Auf Instagram teilten die Tierpfleger ein Bild der kleinen Hundefamilie. Doch hinter dem niedlichen Anblick steckt eine traurige Geschichte.

Behörden retteten Fips und ihre Welpen aus einer total heruntergekommenen Wohnung, in der mehr als 20 Hunde lebten. Der Bewohner war verstorben, die Tiere sollen bereits längere Zeit allein mit der Leiche gewesen sein.

Eine Mitarbeiterin des Tierheims Köln-Dellbrück war glücklicherweise ganz in der Nähe und konnte schnell handeln. Sie brachte Fips mit ihren Welpen sowie weitere Vierbeiner sofort in die Einrichtung.

Für die Hunde bedeutete die Rettung offenbar eine komplette Wende. "Endlich Ruhe, endlich regelmäßige Mahlzeiten, endlich saubere Decken", schildert das Tierheim die Ankunft der Tiere in Köln.