"Ihr Weinen war herzzerreißend" - Ausgesetzte Hündin wartet vier Tage auf Hilfe

Trotz allem, was passiert war, schien sich die Vierbeinerin in der Gegenwart ihrer Retterin sofort wohlzufühlen. Kaum hatten Hall und ihre Helfer die Falle aufgestellt, spazierte die Hündin hinein.

"So ein wunderschönes Mädchen, ihr Weinen war herzzerreißend", schrieb Hall weiter.

Und das sollte am Wochenende schließlich auch passieren! Nachdem die Tierschützerin Hall über das Schicksal der Fellnase informiert worden war, schickte sie zunächst eine Mitarbeiterin an den Fundort, machte sich daraufhin selbst auf den Weg.

Glücklicherweise war sie dort nicht allein. Ein freundlicher, obdachloser Mann nahm sich der Hündin an und begann sich um sie zu kümmern, bis sie endlich gerettet werden konnte.

Immer wieder sei die Hündin in einen benachbarten Park gegangen, um dort nach etwas zu Essen zu betteln, kehrte am Abend jedoch stets an den Platz zurück, an dem ihre ehemaligen Besitzer sie zurückgelassen hatten.

"Sie war ausgesetzt worden und verstand einfach nicht wieso", schrieb Suzette Hall seither in einem traurigen Facebook-Beitrag.

Die Hündin ist endlich in Sicherheit. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"Nach Tagen des Weinens und Wartens war sie endlich in Sicherheit. Unsere Herzen sind so glücklich", so Hall weiter.



Besonders schön: Eigentlich ist es immer schwer, große Hunde, die von der Straße gerettet wurden, unterzubekommen. In diesem Fall fasste sich ein örtliches Tierheim jedoch ein Herz, schaffte Platz für die Vierbeinerin.

Nach einem Besuch beim Tierarzt ging es für die Hündin dann auch schon in ihr Übergangszuhause.

"Oh mein Gott, du Süße wirst endlich die Liebe bekommen, die du so verdienst", schrieb Hall abschließend. "Ich bin so dankbar, dass du endlich deine Tränen trocknen kannst."