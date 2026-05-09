Illegaler Welpen-Transport: Hunde kauern ohne Wasser unter dem Rücksitz
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Von Franziska Groll
Selb - Die Grenzpolizei hat bei einer Kontrolle nahe der deutsch-tschechischen Grenze drei Hundewelpen unter der Rücksitzbank eines Sprinters gefunden.
Der 40-jährige Fahrer soll weder Wasser noch Futter für die Tiere dabeigehabt haben.
Zudem habe er bei der Kontrolle am Freitag in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) nicht nachweisen können, der Eigentümer der Welpen zu sein.
Die drei Hunde seien an ein Tierheim übergeben worden, teilte die Grenzpolizei mit. Der Fahrer und die beiden weiteren Insassen durften die Fahrt demnach fortsetzen.
Der 40-jährige Fahrer müsse sich wegen Verstößen gegen das Tierschutz- und das Tiergesundheitsgesetz verantworten, hieß es.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa