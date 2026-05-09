Tierheim nimmt Hund auf: Als Mitarbeiter später in seinen Zwinger sehen, bricht ihnen das Herz
Phoenixville (Pennsylvania, USA) - Dieser Anblick brach seinen neuen Pflegern das Herz: Rüde Homer saß noch Stunden nach seiner Ankunft im Tierheim mit gesenktem Kopf zur Wand gerichtet. Wartete er etwa darauf, von seinen Besitzern wieder abgeholt zu werden? Diese hatten ihn Anfang Mai schweren Herzens aus der Not heraus in der "Main Line Animal Rescue" (MLAR) in Phoenixville, Pennsylvania, abgegeben. Schnell war klar: Es versetzte dem Hund einen schweren Schlag.
"Er sitzt einfach in seinem Zwinger und starrt auf die Rückwand - so, als versuche er zu begreifen, wohin das Leben verschwunden ist, das er einst kannte", schrieb das Tierheim vor wenigen Tagen in einem Instagram-Posting.
"Er wurde - völlig schuldlos - von einer Familie abgegeben, die ihn zutiefst und innig liebte. Manchmal zwingt das Leben Menschen dazu, unvorstellbare Entscheidungen treffen zu müssen. Verurteilungen helfen dabei weder dem zurückgelassenen Hund noch tragen sie dazu bei, die Scherben wieder aufzusammeln", hieß es darin weiter.
Um den armen Vierbeiner wieder aufzubauen, setzten seine Pfleger vor allem auf eine Sache. "Mitgefühl ist entscheidend - sowohl für die Tiere als auch für die beteiligten Menschen", erklärte ein Mitarbeiter von MLAR jetzt in einem Interview mit The Dodo.
Zudem gaben die Tierfreunde ihrem neuen Gast vor allem Zeit, um sich an seine neue Situation zu gewöhnen. Das sollte schon bald zu einer überraschenden Wendung führen.
Rüde Homer erfährt schnelles Happy End
Homer kam überraschend schnell aus seinem Schneckenhaus, begann sich mit allen anzufreunden. Dann avancierte er sogar zum Liebling der gesamten Einrichtung.
"Außerhalb seines Zwingers ist Homer ein absoluter Kuschelbär", so der Tierheim-Mitarbeiter. Er freue sich riesig über jede Zuwendung und Zärtlichkeit - und er liebe seine Spaziergänge sowie die Zeit, "die er mit unseren ehrenamtlichen Helfern und Mitarbeitern verbringt!"
Trotz der positiven Wendung sorgte vor allem das Video, in dem Homer so traurig gegen die Wand starrt, für einen viralen Hit auf Instagram und Facebook. Hunderttausende Klicks kamen zusammen.
Und so kam es, wie es kommen musste: Eine Familie verliebte sich in den Vierbeiner. Besonders sein neues Frauchen schwärmte vor wenigen Tagen von Homer und sagte es "sei ein wahres Privileg, einen so wunderbaren Hund an seiner Seite zu wissen", erzählte der Mitarbeiter.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/mainlineanimalrescue