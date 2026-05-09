Nach Schicksalsschlag: Briard-Mix "Sly" plötzlich auf sich alleine gestellt

Betzenstein - Briard-Mischling Sly wartet auf einer Pflegestelle in Franken auf sein Happy End bei einer neuen Familie. Wird sein Wunsch erfüllt?

Sly hofft auf ein neues Zuhause bei Menschen, die sich mit ihm beschäftigen. © Tierhilfe Franken e.V.

Sly hat durch einen schweren Schicksalsschlag sein Zuhause verloren. "Sein Herrchen muss nun Vollzeit arbeiten und sich zusätzlich um Kinder und Haushalt kümmern, sodass er Sly leider nicht mehr gerecht werden konnte", erklärt die Tierhilfe Franken, die sich um die Vermittlung des Hundes kümmert.

Der zweijährige Rüde wartet derzeit bei einer Pflegefamilie in der Region auf sein Glück. Sly besucht eine Hundeschule und hat hier große Fortschritte gemacht. Seine Trainerin sei begeistert, berichtet die Tierhilfe.

Sly arbeitet gerne und sehr motiviert mit. Im Umgang mit Artgenossen zeigt er sich von seiner besten Seite: Er kommt mit allen Hunden seiner Trainingsgruppe zurecht und liebt es mit ihnen zu toben.

Seine künftigen Halter sollten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und in der Lage sein, Sly souverän im Alltag anzuleiten. "Er profitiert sehr von festen Strukturen", so die Tierhilfe.