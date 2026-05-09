Nach Schicksalsschlag: Briard-Mix "Sly" plötzlich auf sich alleine gestellt
Betzenstein - Briard-Mischling Sly wartet auf einer Pflegestelle in Franken auf sein Happy End bei einer neuen Familie. Wird sein Wunsch erfüllt?
Sly hat durch einen schweren Schicksalsschlag sein Zuhause verloren. "Sein Herrchen muss nun Vollzeit arbeiten und sich zusätzlich um Kinder und Haushalt kümmern, sodass er Sly leider nicht mehr gerecht werden konnte", erklärt die Tierhilfe Franken, die sich um die Vermittlung des Hundes kümmert.
Der zweijährige Rüde wartet derzeit bei einer Pflegefamilie in der Region auf sein Glück. Sly besucht eine Hundeschule und hat hier große Fortschritte gemacht. Seine Trainerin sei begeistert, berichtet die Tierhilfe.
Sly arbeitet gerne und sehr motiviert mit. Im Umgang mit Artgenossen zeigt er sich von seiner besten Seite: Er kommt mit allen Hunden seiner Trainingsgruppe zurecht und liebt es mit ihnen zu toben.
Seine künftigen Halter sollten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und in der Lage sein, Sly souverän im Alltag anzuleiten. "Er profitiert sehr von festen Strukturen", so die Tierhilfe.
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Tierhilfe Franken hofft auf Happy End für jungen Hund
Typisch Briard will Sly körperlich und geistig gefördert werden. Die französische Hunderasse wurde früher als Hütehund für Schafherden, aber auch als Bewacher für Haus und Hof eingesetzt. Die anspruchsvollen Hunde sind nicht für Anfänger geeignet, sondern brauchen Menschen, die sich ihrer Bedürfnisse bewusst sind.
Sly bringt einige Eigenschaften des Briards mit sich. Kinder sollten in seinem künftigen Zuhause nicht leben, da sie seinen Hütetrieb wecken können, so die Experten.
Laut seinem Vorbesitzer konnte Sly bis zu vier Stunden problemlos alleine bleiben. In seinem neuen Zuhause sollte das Schritt für Schritt aufgebaut werden.
Möchtest Du Sly kennenlernen? Dann melde Dich im Büro in Betzenstein unter 09244/9823166. Weitere Informationen zur Arbeit der Tierhilfe und dem Vermittlungsablauf findest Du auch online auf www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)