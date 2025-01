Im Netz gekauft, aber nie versorgt: Jetzt träumt Englische Bulldogge von einem neuen Leben

Max war vor einigen Jahren übers Internet gekauft worden. Kürzlich landete der Hund nun im Tierheim. © Tierheim Bergheim/Website

Max war vor einiger Zeit bei den Bergheimer Tierretten abgegeben worden, weil sein Besitzer, der den Hund 2019 im Internet gekauft hatte, keine Zeit mehr für ihn hatte, wie das Tierheim kürzlich auf seiner Website berichtet hatte.

So nahmen die Mitarbeiter den acht Jahre alten Vierbeiner bei sich auf, wobei die erfahrenen Tierretter schon auf den ersten Blick feststellten, dass Max von gleich mehreren gesundheitlichen Baustellen geplagt war.

"Der arme Hund konnte überhaupt kein beschwerdefreies Leben führen. Er hatte ständig Atemnot wegen seines langen Gaumensegels, seine Zähne standen in alle Richtungen, seine Augen waren viel zu trocken, die Falten verursachten Hautprobleme und sein Gangbild trieb jedem Tierarzt die Tränen in die Augen", erinnerte sich das Tierheim zurück.

Besonders schlimm: In all den Jahren, in denen Max bei seinem Besitzer gelebt hatte, war dieser nie mit dem Hund beim Tierarzt gewesen!

Das Tierheim hatte nach der Übernahme des Hundes daher einiges zu tun, sorgte dafür, dass der Bulldogge unter anderem das Gaumensegel gekürzt, die Nasenfalte operiert und auch ein Hodentumor entfernt wurde. Nun stehe "nur" noch ein alter Kreuzbandriss auf der Agenda, berichteten die Pfleger des Hundes.