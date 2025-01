"Imposant mit einem Herz aus Gold": Dieser charmante Riese sucht ein Zuhause

Hamburg - Dieser Hund hat es in sich: Herzog aus dem Tierheim in Hamburg wiegt mehr als 60 Kilo und ist noch nicht sonderlich gut erzogen. Wer schenkt der Deutschen Dogge trotzdem ein neues Zuhause?

Dogge Herzog aus dem Hamburger Tierheim sucht ein liebevolles Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 4. November vergangenen Jahres ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde Herzog am 12. Oktober 2022.

Die Pfleger beschreiben die 60,5 Kilo schwere Fellnase als "imposante Erscheinung mit einem Herz aus Gold". Herzog bringt demnach viel Energie und eine große Portion Lebensfreude mit, ist verspielt, freundlich und menschenbezogen.

Leider ist der Rüde noch nicht sonderlich gut erzogen und kennt die wichtigsten Regeln des Zusammenlebens noch nicht. Speziell seine Größe und Kraft können eine Herausforderung sein, vor allem weil Herzog an der Leine noch nicht zuverlässig geht.

Die Deutsche Dogge braucht klare Regeln, Geduld und eine konsequente, aber liebevolle Führung. Ebenso wichtig ist die Bereitschaft, viel mit dem Hund zu arbeiten, um seine Grunderziehung nachzuholen.