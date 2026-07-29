In praller Sonne und bei geschlossenen Fenstern: Drei Hunde im Auto auf Parkplatz zurückgelassen

Pößneck - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) wurden am Dienstagnachmittag bei Sommerhitze mehrere Hunde im Auto zurückgelassen.

Mehrere Hunde waren offenbar bei hohen Temperaturen im Auto zurückgelassen worden. (Symbolfoto) © 123rf/theadaptive

Zeugen hatten gegen 14.30 Uhr die im Fahrzeug eingeschlossenen Tiere auf in der Straße "Malmsgelänge" entdeckt.

Laut Polizeiangaben sollen die Hunde gebellt haben. Das Fenster des Autos soll geschlossen gewesen sein. Obendrein habe das Fahrzeug in der prallen Sonne gestanden, hieß es.

Von den Besitzern der Vierbeiner war zunächst nichts zu sehen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei waren die mutmaßlichen Halter allerdings wieder am Fahrzeug gewesen. Dort waren sie von den Zeugen konfrontiert worden.

Ein großes Fehlverhalten konnten die Besitzer offenbar bei sich nicht erkennen, denn sie waren danach ins Auto eingestiegen und vom Parkplatz gefahren. Die Polizei war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor Ort gewesen.