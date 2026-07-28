Sie wurden mit über 60 anderen Hunden im Keller gehalten: Piet und Finn hoffen auf Happy End

Chemnitz - Piet und Finn haben den schlimmsten Teil ihres Lebens hinter sich. Seit Ende März leben die beiden Mischlingshunde im Tierheim Chemnitz , nachdem sie gemeinsam mit rund 60 weiteren Hunden bei einem Großeinsatz aus einem Wohnhaus in Grimma gerettet wurden . Nun fehlt den beiden Angsthunden nur noch eines: Menschen, die ihnen zeigen, wie sich ein normales Hundeleben anfühlt.

Vanessa Haasper (32, l.) und Ira Weißbach (43) üben mit den Mischlingshunden Finn (l.) und Piet (beide 2). Vieles erleben sie zum ersten Mal. © Kristin Schmidt

Die knapp zwei Jahre alten Mischlinge gelten aufgrund ihrer Vergangenheit als sogenannte Angsthunde.

"Sie haben noch nie etwas erlebt, dadurch, dass sie mit 60 Hunden im Keller gehalten wurden. Es sind Hunde, die noch nie Gras unter den Pfoten hatten, noch nie eine Leine getragen haben, die keine Menschen kannten", erzählt Tierpflegerin Vanessa Haasper (32).

Wie tief die Erlebnisse die beiden geprägt haben, zeigte sich besonders in den ersten Wochen im Tierheim. "Die hatten Angst vor uns, die hatten Angst, wenn wir ihnen Futter gegeben haben, die hatten Angst, wenn man die Tür aufgemacht hat", erinnert sich Haasper.

Mit viel Geduld und täglichem Training haben Piet und Finn inzwischen jedoch große Fortschritte gemacht. "Es ist viel besser geworden. Sie können an der Leine laufen, die kriechen einem auf den Schoß. Sie können auch bei neuen Personen auf Dinge zurückgreifen, die sie bei uns gelernt haben."

Ganz überwunden sind ihre Ängste allerdings noch nicht. Beim Gassigehen tragen die Hunde deshalb weiterhin Halsband und Sicherheitsgeschirr. So soll verhindert werden, dass sie bei plötzlich auftretenden Reizen - etwa durch Böller, Inlinefahrer oder andere ungewohnte Situationen - in Panik flüchten.