Traurige Vergangenheit, doch jetzt soll alles besser werden: Findet Max sein Happy End?

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e. V. sucht ein neues Zuhause für Mischling Max. Findet er nun sein Glück?

Mischling Max freut sich über jede Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird. © Tierhilfe Franken e.V.

Der neunjährige Rüde wiegt derzeit 23 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 53 Zentimetern.

Sein bisheriges Leben war leider nicht schön. "Er kennt die Schattenseiten des Lebens und musste auf vieles verzichten, was für andere Hunde selbstverständlich ist", erklärt die Tierhilfe.

Auf einer Pflegestelle in der Region darf Max nun endlich erfahren, was es heißt, ein geliebtes Haustier zu sein. Er genießt Streicheleinheiten und jede Art der Zuwendung umso mehr, hat seine Pflegefamilie festgestellt.

"Er ist ein unglaublich dankbarer Hund, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich anzukommen", so der Verein. Dabei möchte er seinen Menschen gefallen und baut eine enge Bindung zu seinen Bezugspersonen auf.

Mit anderen Hunden versteht er sich in der Regel gut – nur bedrängt werden möchte er nicht. Katzen lassen ihn dagegen völlig kalt – sie interessieren ihn schlichtweg nicht.