Traurige Vergangenheit, doch jetzt soll alles besser werden: Findet Max sein Happy End?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Tierhilfe Franken bemüht sich um ein Zuhause für Mischling Max. Der Hund hatte bisher kein schönes Leben. Umso dankbarer ist er nun für jede Zuwendung.

Von Friederike Hauer

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e. V. sucht ein neues Zuhause für Mischling Max. Findet er nun sein Glück?

Mischling Max freut sich über jede Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird.
Mischling Max freut sich über jede Aufmerksamkeit, die ihm zuteilwird.  © Tierhilfe Franken e.V.

Der neunjährige Rüde wiegt derzeit 23 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 53 Zentimetern.

Sein bisheriges Leben war leider nicht schön. "Er kennt die Schattenseiten des Lebens und musste auf vieles verzichten, was für andere Hunde selbstverständlich ist", erklärt die Tierhilfe.

Auf einer Pflegestelle in der Region darf Max nun endlich erfahren, was es heißt, ein geliebtes Haustier zu sein. Er genießt Streicheleinheiten und jede Art der Zuwendung umso mehr, hat seine Pflegefamilie festgestellt.

Retter prüfen Mikrochip von Hund: Kurz darauf staunen sie gleich dreifach
Hunde Retter prüfen Mikrochip von Hund: Kurz darauf staunen sie gleich dreifach

"Er ist ein unglaublich dankbarer Hund, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich anzukommen", so der Verein. Dabei möchte er seinen Menschen gefallen und baut eine enge Bindung zu seinen Bezugspersonen auf.

Mit anderen Hunden versteht er sich in der Regel gut – nur bedrängt werden möchte er nicht. Katzen lassen ihn dagegen völlig kalt – sie interessieren ihn schlichtweg nicht.

Pflegefamilie bestätigt: Max ist ein "unglaublich dankbarer Hund"

Derzeit trägt Max seine frische "Sommerfrisur". Mit kurzem Fell ist er bereit für ein neues Kapitel.
Derzeit trägt Max seine frische "Sommerfrisur". Mit kurzem Fell ist er bereit für ein neues Kapitel.  © Tierhilfe Franken e.V.

Tierhilfe Franken sucht Zuhause für freundlichen Mischling

Auch mit langem Fell ist Max ein schöner Anblick. Wer schenkt ihm ein Zuhause?
Auch mit langem Fell ist Max ein schöner Anblick. Wer schenkt ihm ein Zuhause?  © Tierhilfe Franken e.V.

Im Alltag tritt Max als perfekter Begleiter auf: Er bleibt stets gelassen und ist ausgesprochen intelligent. So versteht der Rüde meist blitzschnell, was man von ihm möchte. "Oft genügt es, ihm etwas nur ein einziges Mal zu zeigen", hat seine Pflegefamilie beobachtet.

Auch Ausflügen mit Max steht nichts im Wege: Er fährt sehr gerne mit dem Auto, steigt entspannt ein und genießt jedes Abenteuer.

Wer Max eine Chance gibt, wird mit einem treuen Freund fürs Leben belohnt, da ist sich die Tierhilfe sicher. Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro Betzenstein und vereinbaren einen Termin zum Kennenlernen mit Max.

Sie wurden mit über 60 anderen Hunden im Keller gehalten: Piet und Finn hoffen auf Happy End
Hunde Sie wurden mit über 60 anderen Hunden im Keller gehalten: Piet und Finn hoffen auf Happy End

Alles Weitere zum Ablauf der Vermittlungen und der Arbeit des Vereins erfährst Du auf https://www. tierhilfe-franken.de.

Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)

Mehr zum Thema Hunde: