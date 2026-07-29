Traurige Vergangenheit, doch jetzt soll alles besser werden: Findet Max sein Happy End?
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e. V. sucht ein neues Zuhause für Mischling Max. Findet er nun sein Glück?
Der neunjährige Rüde wiegt derzeit 23 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 53 Zentimetern.
Sein bisheriges Leben war leider nicht schön. "Er kennt die Schattenseiten des Lebens und musste auf vieles verzichten, was für andere Hunde selbstverständlich ist", erklärt die Tierhilfe.
Auf einer Pflegestelle in der Region darf Max nun endlich erfahren, was es heißt, ein geliebtes Haustier zu sein. Er genießt Streicheleinheiten und jede Art der Zuwendung umso mehr, hat seine Pflegefamilie festgestellt.
"Er ist ein unglaublich dankbarer Hund, der sich nichts sehnlicher wünscht, als endlich anzukommen", so der Verein. Dabei möchte er seinen Menschen gefallen und baut eine enge Bindung zu seinen Bezugspersonen auf.
Mit anderen Hunden versteht er sich in der Regel gut – nur bedrängt werden möchte er nicht. Katzen lassen ihn dagegen völlig kalt – sie interessieren ihn schlichtweg nicht.
Pflegefamilie bestätigt: Max ist ein "unglaublich dankbarer Hund"
Tierhilfe Franken sucht Zuhause für freundlichen Mischling
Im Alltag tritt Max als perfekter Begleiter auf: Er bleibt stets gelassen und ist ausgesprochen intelligent. So versteht der Rüde meist blitzschnell, was man von ihm möchte. "Oft genügt es, ihm etwas nur ein einziges Mal zu zeigen", hat seine Pflegefamilie beobachtet.
Auch Ausflügen mit Max steht nichts im Wege: Er fährt sehr gerne mit dem Auto, steigt entspannt ein und genießt jedes Abenteuer.
Wer Max eine Chance gibt, wird mit einem treuen Freund fürs Leben belohnt, da ist sich die Tierhilfe sicher. Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro Betzenstein und vereinbaren einen Termin zum Kennenlernen mit Max.
Alles Weitere zum Ablauf der Vermittlungen und der Arbeit des Vereins erfährst Du auf https://www. tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)