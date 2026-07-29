Frau blickt am Morgen aus dem Fenster: Was sie dort sehen muss, bricht ihr Herz

Oklahoma City (USA) - Als eine Frau aus den USA an einem ruhigen Juli-Morgen aufwachte, ahnte sie noch nicht, dass der anschließende Blick aus dem Fenster ihre Welt auf den Kopf stellen sollte.

Beim Blick aus dem Fenster entdeckte eine Anwohnerin einen ausgesetzten Welpen an ihrem Tor. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Dana Patterson

Dana Patterson war noch gar nicht richtig wach, als sie sah, dass am Tor ihres Grundstückes jemand Fremdes hockte: Ein abgemagerter Welpe blickte ängstlich durch die Gitterstäbe zu ihr herüber.

Die US-Amerikanerin hatte keine Ahnung, wie der schwarz-weiße Vierbeiner zu ihr gelangt war, allerdings erkannte sie sofort, dass die Hündin ihre Hilfe benötigte: Der Welpe hatte wohl schon lange nicht mehr richtig Futter bekommen und war mit Zecken übersät.

Ihn wieder wegzuschicken, kam für die tierliebe US-Amerikanerin natürlich nicht infrage. Nachdem Dana das Tier zu sich geholt hatte, gab es erst einmal eine große Portion Fressen und Liebe. "Wie sie beim Fressen unkontrolliert mit dem Schwanz wedelt 😭🤧💜 Mein Herz!!!!!!", schreibt Dana zu einem Video, das die herzergreifende Rettungsaktion dokumentiert.

Für die Anwohnerin war es, als hätte die Hündin, nachdem man sie ausgesetzt hatte, instinktiv zu ihr gefunden, weil sie wohl geahnt hatte, dass Dana sie mit offenen Armen empfangen würde.