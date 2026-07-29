Frau blickt am Morgen aus dem Fenster: Was sie dort sehen muss, bricht ihr Herz
Oklahoma City (USA) - Als eine Frau aus den USA an einem ruhigen Juli-Morgen aufwachte, ahnte sie noch nicht, dass der anschließende Blick aus dem Fenster ihre Welt auf den Kopf stellen sollte.
Dana Patterson war noch gar nicht richtig wach, als sie sah, dass am Tor ihres Grundstückes jemand Fremdes hockte: Ein abgemagerter Welpe blickte ängstlich durch die Gitterstäbe zu ihr herüber.
Die US-Amerikanerin hatte keine Ahnung, wie der schwarz-weiße Vierbeiner zu ihr gelangt war, allerdings erkannte sie sofort, dass die Hündin ihre Hilfe benötigte: Der Welpe hatte wohl schon lange nicht mehr richtig Futter bekommen und war mit Zecken übersät.
Ihn wieder wegzuschicken, kam für die tierliebe US-Amerikanerin natürlich nicht infrage. Nachdem Dana das Tier zu sich geholt hatte, gab es erst einmal eine große Portion Fressen und Liebe. "Wie sie beim Fressen unkontrolliert mit dem Schwanz wedelt 😭🤧💜 Mein Herz!!!!!!", schreibt Dana zu einem Video, das die herzergreifende Rettungsaktion dokumentiert.
Für die Anwohnerin war es, als hätte die Hündin, nachdem man sie ausgesetzt hatte, instinktiv zu ihr gefunden, weil sie wohl geahnt hatte, dass Dana sie mit offenen Armen empfangen würde.
Welpe kauert vor Grundstückstor - und wird gerettet
Sie und ihr Partner erklärten sich bereit, sich um die Hündin - welche auf den Namen Tallulah Belle getauft wurde - zu kümmern, bis sie wieder richtig gesund ist. Danach darf der Vierbeiner in ein liebevolles Zuhause weiterziehen.
Nachdem ihr Video aber derart viral gegangen ist, wird sich Dana sicherlich kaum vor Adoptionsanfragen retten können.
"Wir haben sie als Pflegehund bei uns aufgenommen, in der Hoffnung, ein perfektes, liebevolles Zuhause für sie zu finden", teilt sie ihren Zuschauern auf TikTok in einem Update mit. Demnach wurde sie auch schon einem Tierarzt vorgestellt, der sie auf höchstens 18 bis 20 Wochen geschätzt hatte.
"Sie ist noch ein echtes Baby", meint Dana gerührt. Wenn sie ausgewachsen ist, könnte sie aber laut dem Veterinär eine stattliche Größe erreichen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/Dana Patterson