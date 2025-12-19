Jahrelang auf dem Balkon gefangen: Blinde Hundeoma Diva aus grausamer Haltung gerettet

München - Schweres Schicksal vor Weihnachten: In München entdeckten Tierschützer eine völlig verwahrloste Akita- Hündin auf einem Balkon im Stadtteil Hasenbergl. Das Tier ist blind und befand sich in einem alarmierenden Allgemeinzustand.

Diva konnte von Tierschützern aus ihrer grausamen Lage befreit werden. © Tierheim München

Zehn Jahre alt, erblindet, unterernährt und ungeliebt. Akita-Hündin Diva musste jahrelang auf einem vier Quadratmeter kleinen Balkon ausharren – zur Verfügung stand ihr nur eine Holzhundehütte ohne Kissen oder Decke.

So fand Tierschutzinspektor Raffael Stock die Hündin vor, ihre Krallen viel zu lang und schon rund gewachsen, ihre Pfoten bedeckt mit wunden Stellen. Doch wie hat es ein Mensch so weit kommen lassen können?

Für einen Tierarzt habe der Besitzerin das Geld gefehlt. Regelmäßige Spaziergänge waren angesichts Divas Zustands kaum vorstellbar, in der Wohnung fehlte zudem jeder geeignete Ruheplatz.

Aufgrund der eindeutigen Anzeichen tierschutzwidriger Haltung wurde das Veterinäramt München umgehend eingeschaltet und stellte Diva am Freitag gemeinsam mit dem Tierheim München sicher.