Jahrelang auf dem Balkon gefangen: Blinde Hundeoma Diva aus grausamer Haltung gerettet
München - Schweres Schicksal vor Weihnachten: In München entdeckten Tierschützer eine völlig verwahrloste Akita-Hündin auf einem Balkon im Stadtteil Hasenbergl. Das Tier ist blind und befand sich in einem alarmierenden Allgemeinzustand.
Zehn Jahre alt, erblindet, unterernährt und ungeliebt. Akita-Hündin Diva musste jahrelang auf einem vier Quadratmeter kleinen Balkon ausharren – zur Verfügung stand ihr nur eine Holzhundehütte ohne Kissen oder Decke.
So fand Tierschutzinspektor Raffael Stock die Hündin vor, ihre Krallen viel zu lang und schon rund gewachsen, ihre Pfoten bedeckt mit wunden Stellen. Doch wie hat es ein Mensch so weit kommen lassen können?
Für einen Tierarzt habe der Besitzerin das Geld gefehlt. Regelmäßige Spaziergänge waren angesichts Divas Zustands kaum vorstellbar, in der Wohnung fehlte zudem jeder geeignete Ruheplatz.
Aufgrund der eindeutigen Anzeichen tierschutzwidriger Haltung wurde das Veterinäramt München umgehend eingeschaltet und stellte Diva am Freitag gemeinsam mit dem Tierheim München sicher.
Wer schenkt Hundeomi Diva ein neues Zuhause?
In der Tierarztpraxis bestätigte sich das Ausmaß des Leids: Diva ist stark untergewichtig, schwer krank, nahezu blind und vermutlich hörgeschädigt.
Haut, Fell, Zähne und Krallen waren in alarmierendem Zustand, hinzu kamen mehrere verdächtige Tumorbildungen am Bauch. Ein alter Hund, der viel zu lange allein gelassen wurde.
Doch Diva hat den Menschen noch nicht abgeschworen, zeigte sich in der Praxis sehr lieb und zutraulich, so das Tierheim München. Sie lässt sich gerne streicheln und freut sich über jede Zuwendung.
Wie geht es weiter mit der liebevollen Akita-Hündin? Zu ihrer ursprünglichen Besitzerin wird Diva nicht zurückkehren. Stattdessen darf die Hundeoma nach den notwendigen Behandlungen in ein neues Zuhause ziehen, um dort einen würdevollen Lebensabend zu verbringen.
Auch wenn Divas Behandlung durch das Veterinäramt gesichert ist, ist das Tierheim München auf kontinuierliche Spenden angewiesen, um weitere Tiere in Not zu versorgen. Jeder Beitrag unterstützt medizinische Versorgung, Rettung aus Misshandlung und die Betreuung älterer oder kranker Tiere. Auch Futterspenden sind möglich.
Titelfoto: Montage: Tierheim München (2)