Joker und Elsa haben einiges hinter sich, ihre Hoffnung auf Glück aber trotzdem nicht verloren
Kassel - Er ist ein liebenswerter kleiner Hund und dennoch im Tierheim gelandet: Joker wurde bei den Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" in Kassel abgegeben. Sein Fall zeigt, wie wichtig es ist, nicht einfach blind zu vertrauen.
Laut den Tierfreunden ist der Kleine das Opfer einer völlig unüberlegten Tieranschaffung aus dem Internet geworden. Die meisten Angaben und Informationen zu dem Jungspund hätten nicht der Realität entsprochen - was Folgen gehabt habe.
Der Besitzerin zufolge hatte Joker große Angst vor dem Kind der Familie. Als die Probleme auftraten, waren die Verkäufer des Jungspunds demnach auf einmal nicht mehr zuständig oder erreichbar.
"Wie dem auch sei, Joker befindet sich jetzt in unserer Obhut und das ist vermutlich auch gut so", sind die Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" überzeugt. Allzu lange soll der Terrier-Mix, der Herzen im Sturm erobert, in der Einrichtung in Kassel allerdings keinesfalls bleiben müssen.
Gesucht wird für den ein liebevolles Zuhause bei aktiven Menschen. Diese sollten nicht nur viel Zeit und Liebe für den Kleinen haben, sondern zudem Freude daran, ihm all das beizubringen, was er in seinem weiteren Leben wissen muss.
Hündin Elsa wurde von Besitzern ausgesetzt: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel hofft auf Happy End
Noch schlimmer als die Vergangenheit von Joker ist die der Vierbeinerin Elsa, die aus dem rumänischen Partnertierheim der Kasseler Tierschützer in Brasov bereits ihren Weg nach Deutschland gefunden hat.
Die als liebenswert sowie reizend beschriebene Hündin wurde von ihren verantwortungslosen Besitzern einfach vor dem Tierheim ausgesetzt.
Im Rahmen einer sehr gründlichen Untersuchung wurden bei ihr Mammatumore entdeckt und entfernt. Es handelt sich bei diesen um Tumore in den Milchdrüsen, die sowohl gutartig als leider auch bösartig sein können. Sie zählen laut Statistik zu den derzeit häufigsten Tumoren bei Hunden.
Ob diese der Grund dafür waren, dass Elsa von ihren Zweibeinern im Stich gelassen wurde? Gewissheit darüber wird es wohl nie geben, allerdings vielleicht ein Happy End.
Denn: Inzwischen hat die Fellnase eines der begehrten Ausreisetickets ergattert. Nun fehlt nur noch ein neues Zuhause. Wie alle Neuzugänge muss Elsa, bevor sie in ein neues Zuhause umziehen darf, ebenfalls einen Eingangscheck absolvieren. Es wird außerdem ein länderspezifisches Reisekrankheitenprofil angefertigt. Wer sie kennenlernen möchte, kann dies aber schon tun.
Verliebt in Joker oder Elsa? Telefonisch ist das Tierheim in Kassel montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 zu erreichen. Alternativ stehen E-Mail und Webformular zur Verfügung.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)