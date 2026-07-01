01.07.2026 10:40 Joker und Elsa haben einiges hinter sich, ihre Hoffnung auf Glück aber trotzdem nicht verloren

Joker ist ein liebenswerter Hund und doch im Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel gelandet. Dort wartet auch Elsa, die ihre Vergangenheit hinter sich lassen will.

Kassel - Er ist ein liebenswerter kleiner Hund und dennoch im Tierheim gelandet: Joker wurde bei den Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" in Kassel abgegeben. Sein Fall zeigt, wie wichtig es ist, nicht einfach blind zu vertrauen.

Joker hat keine leichte Vergangenheit hinter sich, jetzt wartet der kleine Vierbeiner im Tierheim in Kassel auf seine neue Familie. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel Laut den Tierfreunden ist der Kleine das Opfer einer völlig unüberlegten Tieranschaffung aus dem Internet geworden. Die meisten Angaben und Informationen zu dem Jungspund hätten nicht der Realität entsprochen - was Folgen gehabt habe. Der Besitzerin zufolge hatte Joker große Angst vor dem Kind der Familie. Als die Probleme auftraten, waren die Verkäufer des Jungspunds demnach auf einmal nicht mehr zuständig oder erreichbar. "Wie dem auch sei, Joker befindet sich jetzt in unserer Obhut und das ist vermutlich auch gut so", sind die Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" überzeugt. Allzu lange soll der Terrier-Mix, der Herzen im Sturm erobert, in der Einrichtung in Kassel allerdings keinesfalls bleiben müssen. Hunde Schäferhund ganz allein: Warum vermisst niemand Sören? Gesucht wird für den ein liebevolles Zuhause bei aktiven Menschen. Diese sollten nicht nur viel Zeit und Liebe für den Kleinen haben, sondern zudem Freude daran, ihm all das beizubringen, was er in seinem weiteren Leben wissen muss.

Hündin Elsa wurde von Besitzern ausgesetzt: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel hofft auf Happy End