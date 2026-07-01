Schäferhund ganz allein: Warum vermisst niemand Sören?

München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für Schäferhund-Mix Sören. Er kam als Fundtier ins Tierheim und wurde leider nicht mehr abgeholt. Findet er nun sein Happy End?

Sören genießt die Aufmerksamkeit von Menschen und möchte beschäftigt werden. © Tierheim München (2)

Der Rüde wurde etwa 2023 geboren. Über seine Vorgeschichte ist leider nichts bekannt.

Im Tierheim zeigt er sich als zutraulicher und menschenbezogener Hund. Er genießt die Nähe zu seinen Bezugspersonen und kuschelt gerne mit "seinen" Menschen.

Typisch Schäferhund ist er wachsam und braucht Halter, die ihn klar und ruhig im Alltag anleiten können. Unter souveräner Führung gibt er sich als angenehmer Begleiter, so seine Pfleger.

Im Training mit dem Tierheim-Personal arbeite er gerne mit. In Zukunft sollte der Fokus seiner Beschäftigung weniger auf körperlicher Auslastung, sondern vielmehr auf Kopfarbeit und gemeinsamer Beschäftigung liegen, empfehlen die Experten.

Nasenarbeit, Suchspiele oder andere mentale Aufgaben eignen sich besonders gut für Sören.