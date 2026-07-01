Schäferhund ganz allein: Warum vermisst niemand Sören?
München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für Schäferhund-Mix Sören. Er kam als Fundtier ins Tierheim und wurde leider nicht mehr abgeholt. Findet er nun sein Happy End?
Der Rüde wurde etwa 2023 geboren. Über seine Vorgeschichte ist leider nichts bekannt.
Im Tierheim zeigt er sich als zutraulicher und menschenbezogener Hund. Er genießt die Nähe zu seinen Bezugspersonen und kuschelt gerne mit "seinen" Menschen.
Typisch Schäferhund ist er wachsam und braucht Halter, die ihn klar und ruhig im Alltag anleiten können. Unter souveräner Führung gibt er sich als angenehmer Begleiter, so seine Pfleger.
Im Training mit dem Tierheim-Personal arbeite er gerne mit. In Zukunft sollte der Fokus seiner Beschäftigung weniger auf körperlicher Auslastung, sondern vielmehr auf Kopfarbeit und gemeinsamer Beschäftigung liegen, empfehlen die Experten.
Nasenarbeit, Suchspiele oder andere mentale Aufgaben eignen sich besonders gut für Sören.
Tierschutzverein München: Besonderer Schäferhund sucht Liebhaber
Bestenfalls bringen Interessenten Erfahrung im Umgang mit Hunden und noch besser Schäferhunden mit. Wer die Bedürfnisse der Hunderasse kennt, sollte ihm die notwendige Struktur und Sicherheit vermitteln können.
Nach einer gewissen Eingewöhnung wird Sören vermutlich zeitweise allein bleiben können. In seinem neuen Zuhause sollte man sich hier langsam heranarbeiten, da schon ein Umzug in ein neues Umfeld viel von einem Hund abverlangt.
Mit Artgenossen ist Sören grundsätzlich verträglich. Damit die Begegnungen für alle Beteiligten entspannt verlaufen, sollte Hundekontakte von seinen Menschen angeleint begleitet werden, so die Trainer im Tierheim.
Sören bringt gesundheitliche Einschränkungen mit und sucht Menschen, die damit verständnisvoll umgehen. Alles Weitere zu seinem Zustand erfährst Du unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3. Melde Dich an und lerne Sören kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)