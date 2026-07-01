Fast bewusstlos eingeliefert: Berner Sennenhund ringt nach Hitzekollaps mit dem Tod

Bergheim - Die extreme Hitze wäre einem Hund im Rhein-Erft-Kreis beinahe zum Verhängnis geworden. Nur durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter und einen glücklichen Zufall konnte das Tier gerettet werden.

Der Berner Sennenhund musste nach seinem Hitzekollaps stundenlang behandelt werden. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ tierheim_bergheim

Anders als Menschen können Hunde ihre Körpertemperatur nur eingeschränkt regulieren und überhitzen deshalb deutlich schneller.

Wie dramatisch das enden kann, zeigte sich am Samstagabend im Tierheim Bergheim bei Köln. Dort spielte sich nach Angaben der Mitarbeiter ein echter Wettlauf gegen die Zeit ab.

So fuhr eine Frau mit ihrem Auto vor. Auf dem Rücksitz: ein völlig entkräfteter, fast bewusstloser Berner Sennenhund und dessen Besitzer.

Die genauen Hintergründe seien zwar unklar. Fest stehe jedoch, dass sich der Hund zuvor an einem viel zu stark aufgeheizten Ort aufgehalten habe und schließlich zusammengebrochen sei.

"Er konnte nicht mehr laufen, er konnte gar nichts mehr, die Hitze hatte ihn buchstäblich ausgeknockt", schildert das Tierheim auf Instagram.