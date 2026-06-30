Hund verschwindet spurlos - plötzlich tauchte er über 1600 Kilometer entfernt und unter anderen Namen wieder auf!
Florida/USA - Eine lange Zeit war ein Hund aus dem US-Bundesstaat Florida verschwunden. Nach zwei Monaten voller Ungewissheit tauchte der Vierbeiner plötzlich wieder auf - mehr als 1600 Kilometer entfernt von seinem Zuhause!
Im April war der 13-jährige Shih Tzu Apollo der Familie Josey verschwunden, nachdem er unbemerkt durch ein Tor auf dem Grundstück entwischen konnte.
Trotz seines plötzlichen Verschwindens zweifelten Apollos Besitzer nie daran, dass er eines Tages zurückkehren würde. Laut Fox 13 wurde der Hund bereits kurz nach seinem Verschwinden von einem Autofahrer gefunden.
Der soll versucht haben, die Besitzer ausfindig zu machen, indem er in der Nachbarschaft nachgefragt hatte, bevor er den Hund schließlich mitnahm.
Was genau danach geschah, blieb unklar - ebenso, wie Apollo über 1600 Kilometer in einen anderen Bundesstaat gelangen konnte!
Denn etwa zwei Monate nach seinem Verschwinden erhielt die Familie einen Anruf: Ein Tierheim aus der US-Metropole New York kontaktierte die Joseys, nachdem der Chip des Vierbeiners ausgelesen worden war.
Shih Tzu Apollo tauchte 1600 Kilometer entfernt von seinem Zuhause auf
Am Telefon erfuhr Vera Josey, dass der Vierbeiner dort unter einem anderen Namen geführt wurde, denn er trug ein Halsband mit der Aufschrift "Yuri". Freude und Erleichterung waren riesengroß, als klar wurde, dass ihr geliebter Hund endlich gefunden worden war.
Vera erklärte: "Wir haben definitiv den Glauben bewahrt und die Hoffnung nicht verloren. Wir haben immer noch sein Hundefutter, wir haben immer noch sein Spielzeug, wir haben immer noch all seine Sachen. Wir wussten also, dass Apollo nach Hause kommen würde. Es war nur eine Frage der Zeit."
Auch ihr Mann Nicholas war überwältigt von der Nachricht: "Ich hatte keinen Zweifel, dass er nach Hause zurückkommt. Es ist einfach unglaublich, dass er bis nach New York gelangt ist"
Heute ist der Vierbeiner nach seiner turbulenten Reise wieder sicher in seiner Heimat Florida und hat inzwischen sogar ein neues Familienmitglied kennengelernt: das Baby, das während seiner Abwesenheit geboren wurde!
Titelfoto: Montage: 123rf/fastfun23, 123rf/perfectpixelshunter