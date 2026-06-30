Hund verschwindet spurlos - plötzlich tauchte er über 1600 Kilometer entfernt und unter anderen Namen wieder auf!

Florida/USA - Eine lange Zeit war ein Hund aus dem US-Bundesstaat Florida verschwunden. Nach zwei Monaten voller Ungewissheit tauchte der Vierbeiner plötzlich wieder auf - mehr als 1600 Kilometer entfernt von seinem Zuhause!

Ein 13-jähriger Shih Tzu verschwand aus dem US-Bundesstaat Florida und tauchte über zwei Monate später wieder auf. (Symbolbild) © 123rf/fastfun23

Im April war der 13-jährige Shih Tzu Apollo der Familie Josey verschwunden, nachdem er unbemerkt durch ein Tor auf dem Grundstück entwischen konnte.

Trotz seines plötzlichen Verschwindens zweifelten Apollos Besitzer nie daran, dass er eines Tages zurückkehren würde. Laut Fox 13 wurde der Hund bereits kurz nach seinem Verschwinden von einem Autofahrer gefunden.

Der soll versucht haben, die Besitzer ausfindig zu machen, indem er in der Nachbarschaft nachgefragt hatte, bevor er den Hund schließlich mitnahm.

Was genau danach geschah, blieb unklar - ebenso, wie Apollo über 1600 Kilometer in einen anderen Bundesstaat gelangen konnte!

Denn etwa zwei Monate nach seinem Verschwinden erhielt die Familie einen Anruf: Ein Tierheim aus der US-Metropole New York kontaktierte die Joseys, nachdem der Chip des Vierbeiners ausgelesen worden war.