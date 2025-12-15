Golden Retriever paart sich mit Cavalier King Charles Spaniel: So sieht der Welpe aus

USA - Hat er mehr von seinem Papa oder von der Hündin? Wenn sich zwei verschiedene Hunderassen paaren, kann man nicht sagen, wie der Welpe am Ende aussehen wird. Auch bei Welpe Niko war die Überraschung groß, als man zum ersten Mal sah, was die Kombination aus Golden Retriever und Cavalier King Charles Spaniel hervorbringen kann.

Nikos Eltern waren ein Golden Retriever und ein Cavalier King Charles Spaniel. © Bildmontage/123rf/lopolo, 123rf/mira8

Niko lebt mit seinen Besitzern in den USA. Vor acht Monaten etwa zog er in seinem neuen Zuhause ein und wird seitdem fleißig von seinem Frauchen gefilmt.

Kein Wunder!

Auch Tausende Zuschauer auf TikTok können sich kaum an dem niedlichen Welpen satt sehen.

Welche DNA sich bei Niko durchgesetzt hat, sieht man sofort: Auf den ersten Blick sieht der junge Hund ziemlich nach einem rothaarigen Golden Retriever aus.

Sieht man aber genauer hin, wird vor allem durch seine Größe und seine kürzere Schnauze klar, dass in ihm noch eine weitere Hunderasse schlummert.

Laut seiner Besitzerin wurde Niko von einem lokalen Züchter erworben. Sie erklärt in ihrem TikTok-Beitrag außerdem, dass ihr Vierbeiner "die Energie eines Goldies" hätte, aber bedeutend kleiner sei.