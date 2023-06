Junge Hündin trifft auf Babykatze: Was dann passiert, schockiert die Besitzer

San Diego (Kalifornien) - Diese Begegnung war ihnen alles andere als geheuer. Payton Wink und ihr Freund standen vor einem Dilemma, nachdem Wink zufällig eine Babykatze gefunden und gerettet hatte. Denn das Paar aus Kalifornien besitzt seit kurzem die Golden-Retriever-Hündin Harlow. Aus Angst, der sechs Monate alte Vierbeiner könnte zu grob zu dem Kätzchen sein, hielten sie ihn bei der ersten Begegnung knallhart am Halsband fest. Was dann passierte, schockierte das Paar.

Das kleine Fellknäuel habe Harlow im Gegenzug sofort als seine Mutter akzeptiert. "Denn es schnurrte ständig um sie herum, kuschelte mit ihr und versuchte sogar, bei ihr zu saugen", so Wink.

Payton Wink, die das Kätzchen am 23. Mai bei einem Spaziergang gefunden hatte, sprach jetzt mit Newsweek über die dramatische Kennenlernphase der ungleichen Tiere .

"Schock" für die Besitzer: Harlow entpuppte sich sofort als perfekte Ersatzmutter. © Collage: TikTok/Screenshot/harlowgoldengirl

Vor wenigen Tagen veröffentlichte das stolze Frauchen ein Video der süßen Kennenlernphase von Hund und Katze auf TikTok. Dort ließ der Clip sofort reihenweise Herzen schmelzen.

Mehr als sechs Millionen Klicks konnte das Werk innerhalb der ersten fünf Tage generieren. 1,3 Millionen User hinterließen zusätzlich ein Like - Tendenz weiter steigend.

Doch das Video sorgte noch für einen weiteren Erfolg: "Am dankbarsten sind wir dafür, dass wir dank der sozialen Medien ein tolles Zuhause für das Kätzchen finden konnten", erklärte Wink, die übrigens unter einer schweren Katzenhaarallergie leidet.

So konnte Simba, wie die Samtpfote inzwischen genannt wird, an eine liebevolle Familie in San Diego vermittelt werden.