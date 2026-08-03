Junger Beagle-Mix einfach ausgesetzt? Jack hofft auf ein Happy End
München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für den Beagle-Mischling Jack. Findet er sein Glück bei liebevollen Haltern?
Jack wurde als Fundhund im Tierheim abgegeben. Wurde er einfach ausgesetzt? Seine Vorbesitzer haben ihn jedenfalls nicht wieder abgeholt.
Der unkastrierte Rüde wurde etwa im Mai 2023 geboren und wiegt rund 12 Kilogramm. Er ist ein ausgesprochen offener, freundlicher und neugieriger Hund. Jack schließt Menschen schnell ins Herz und begegnet neuen Situationen mit viel Interesse.
Er kann auch ziemlich stürmisch und frech sein, berichten seine Pfleger im Tierheim. Zwar hat seine lebhafte Art viel Charme - umso mehr braucht er aber Halter, die ihm liebevoll Grenzen setzen.
Als junger und sportlicher Hund möchte Jack sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden. "Er ist sehr schlau und lernfähig", so der Tierschutzverein.
Damit bringt er die besten Voraussetzungen mit, um ein wundervoller Begleiter für seine Menschen zu werden.
Tierschutzverein München: Beagle-Mischling wartet auf seine zweite Chance
In Sachen Erziehung hat Jack noch Nachholbedarf. Für Interessenten heißt das aber auch, dass sie im Training mit dem Mischling gemeinsam wachsen können.
Der Vierbeiner tut sich derzeit noch schwer mit dem Alleinebleiben. Außerdem buddelt er leidenschaftlich gern und macht auf seinen Übermut lautstark aufmerksam. Auf Spaziergängen darf sein Jagdtrieb nicht unterschätzt werden.
Jack wünscht sich aktive Halter, die Freude daran haben, mit ihm zu arbeiten und gemeinsam die Welt zu entdecken. Bist Du der Richtige für den Beagle-Mix? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000430 in der Hundequarantäne des Tierheims.
Weitere Informationen zum Ablauf der Vermittlungen und der Arbeit des Münchner Tierschutzvereins findest Du auf https://tierschutzverein-muenchen.de.
Titelfoto: Tierheim München (2)