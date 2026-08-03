Junger Beagle-Mix einfach ausgesetzt? Jack hofft auf ein Happy End

München - Der Tierschutzverein München e.V. sucht ein neues Zuhause für den Beagle-Mischling Jack. Findet er sein Glück bei liebevollen Haltern?

Beagle-Mischling Jack sehnt sich nach einer aktiven Familie, die mit ihm neue Abenteuer erleben möchte. © Tierheim München

Jack wurde als Fundhund im Tierheim abgegeben. Wurde er einfach ausgesetzt? Seine Vorbesitzer haben ihn jedenfalls nicht wieder abgeholt.

Der unkastrierte Rüde wurde etwa im Mai 2023 geboren und wiegt rund 12 Kilogramm. Er ist ein ausgesprochen offener, freundlicher und neugieriger Hund. Jack schließt Menschen schnell ins Herz und begegnet neuen Situationen mit viel Interesse.

Er kann auch ziemlich stürmisch und frech sein, berichten seine Pfleger im Tierheim. Zwar hat seine lebhafte Art viel Charme - umso mehr braucht er aber Halter, die ihm liebevoll Grenzen setzen.

Als junger und sportlicher Hund möchte Jack sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden. "Er ist sehr schlau und lernfähig", so der Tierschutzverein.

Damit bringt er die besten Voraussetzungen mit, um ein wundervoller Begleiter für seine Menschen zu werden.