Junger Hund hat eine äußerst seltene Gabe: Nimmt Tayos Leben bald eine Wendung?

Seine Mimik ist in Wahrheit nämlich ein seltenes Hundelachen , welches neben ihm nur wenige andere Vierbeiner beherrschen. Für viele Personen wirkt jenes Lächeln aufgrund des nach oben Ziehens der vorderen Lefzen um die Nasenpartie herum im ersten Moment angsteinflößend - brauch es aber nicht zu sein.

Tritt er Menschen gegenüber, die er mag, zeigt die Fellnase gerne all seine Zähne. Wer jetzt meint, dass dies ein aggressives Zähnefletschen ist, der ist auf dem sprichwörtlichen Holzweg.

Manchmal geschieht es in solchen Situationen allerdings, dass sich sein Gegenüber vor dem kleinen Mischlingsrüden erschreckt, denn Tayo besitzt eine außergewöhnliche Fähigkeit, die oftmals falsch interpretiert wird.

Junghund Tayo ist total aufgeschlossen und lernwillig. Mit ein wenig Training kann er ein toller Alltagsbegleiter werden. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Gerade Dalmatiner sind für diese mimische Gabe bekannt, die eben auch der niedliche Tayo beherrscht.

Ansonsten ist der braune Wirbelwind ein aufgeweckter Geselle, der unbedingt Beschäftigung braucht und noch viel von der Welt kennenlernen möchte.

Stubenrein ist Tayo noch nicht und auch sonst braucht das junge Kerlchen noch einiges an Training, was aufgrund seines Alters jedoch völlig normal ist. Positiv: All diese grundlegenden Hunde-ABC-Dinge könnten mögliche Adoptanten mit Tayo noch selbst erleben.

Ein wenig aufpassen sollte man bei ihm außerdem, was etwaige Ruhepausen anbetrifft. Diese benötigt er zwischendrin auf jeden Fall, würde sie aber freiwillig wohl eher nicht einhalten.