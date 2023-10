Junger Hund kam aus Griechenland ins Tierheim, doch damit hat man ihm leider keinen Gefallen getan

Wer mit "Ouzo" andererseits freundschaftlich umgehe, habe in ihm einen sehr angenehmen Begleiter. Dabei hätten es Frauen einfacher, das Vertrauen des Rüden zu gewinnen. Darüber hinaus brauche er eine klare Kommunikation und sei definitiv kein Hund, der seinen Menschen gefallen will.

Was er gar nicht ertragen könne: Wenn man etwas bei ihm erzwingen will oder ihn bedrängt. Dann beiße er zu, und das - wie die Mitarbeiter betonen - auch und vor allem im häuslichen Umfeld.

Denn der Hund sei in einem großen Rudel unter Artgenossen aufgewachsen, wo man ihn am besten auch gelassen hätte. So benötige er seine Freiheit und sei Menschen gegenüber generell misstrauisch.

"Ouzo" ist also kein einfacher Fall. Dessen ist man sich auch im Offenbacher Tierheim bewusst. Es werde wohl die berühmte "Nadel im Heuhaufen" gesucht: Menschen, die am besten auf dem Land wohnen, einerseits ihm nicht zu viel abfordern, andererseits aber auch klare Ansagen machen und diese deutlich und selbstbewusst kommunizieren können.

Außerdem wird "Ouzo" nicht an einen Haushalt mit Kindern vermittelt. Mit Katzen komme er hingegen klar, mit Hündinnen sei er sehr gut verträglich. Es sei sogar sehr empfehlenswert, wenn bereits eine Hündin im Haushalt lebe, an der er sich orientieren kann.

Wer Interesse an "Ouzo" hat, kann sich mit dem Offenbacher Tierheim unter der Telefonnummer 069/858179 oder per E-Mail an info@tierschutzvereinoffenbach.de in Verbindung setzen.