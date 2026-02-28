Junger Hund wegen Überforderung abgegeben: Gibt es noch Hoffnung für Ichiko?

Im Münchner Tierheim wartet Mischling Ichiko auf passende Menschen, die ihm ein liebevolles Zuhause schenken möchten.

Von Friederike Hauer

München - Der kastrierte Mischling Ichiko wurde wegen Überforderung im Münchner Tierheim abgegeben.

Mix Ichiko hofft auf souveräne Menschen, die ihm ein schönes Hundeleben ermöglichen.  © Tierheim München

Ichiko wurde im März 2024 geboren. Er ist ein sehr sensibler und unsicherer Junghund, der sich nach einer sicheren Führung sehnt.

Wird er bedrängt, kann Ichiko auch nach vorne gehen. Im Umgang mit Ressourcen ist ebenfalls erhöhte Aufmerksamkeit notwendig, berichtet das Tierheim.

Da er sehr deutlich über seine Körpersprache kommuniziert, sucht Ichiko Menschen, die in der Lage sind, seine Signale zu lesen. "Wird er ernst genommen und nicht überfordert, zeigt er sich verspielt, lernwillig und sportlich", so seine Pfleger.

Er würde sich für den Hundesport eignen, sofern dieser strukturiert und stressarm abläuft. Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben und sensibel mit ihm arbeiten können, wären die perfekten Partner für den Hund.

Ruhe und Geduld sind entscheidend, um Vertrauen zu Ichiko aufzubauen.

Ichiko ist ein junger, agiler Hund, der zusammen mit seinen Haltern wachsen möchte.  © Tierheim München

Tierheim München: Hund hofft auf souveräne Halter mit Erfahrung

Mit Artgenossen ist er grundsätzlich verträglich, tritt dabei jedoch oft frech, distanzlos und sozial noch unreif auf, beobachten seine Pfleger. Auch hier ist eine souveräne Anleitung wichtig.

Bist Du Ichikos große Chance auf ein neues Leben? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.

Titelfoto: Tierheim München

