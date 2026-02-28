Niedlicher Lockenschopf sucht neue Besitzer: Hund Julien ist jung und agil
Troisdorf - Noch lebt Lockenschopf Julien im Tierheim Troisdorf bei Köln, das soll sich jedoch schleunigst ändern. Der agile Hund sucht ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundefreunden, die ihm ein Für-Immer-Zuhause schenken.
Auf ihrer Website stellten die Troisdorfer Tierretter ihren Schützling ausführlich vor und stellten dazu auch ein paar Bilder bereit, auf denen der Vierbeiner durch den Auslauf der Einrichtung tollte und zeigte, dass er definitiv kein Kandidat für Couch-Potatos ist.
Die Mitarbeiter beschrieben den vier Jahre jungen Lagotto Romagnolo Rüden (eine italienische Hunderasse) als Energie geladenen Vierbeiner, der neben jeder Menge Lebensfreude auch eine große Lernbereitschaft mitbringe.
Gleichzeitig benötigt die Fellnase aber auch klare Strukturen und Konsequenz, weshalb hier Menschen gefragt sind, die ihn konsequent und ruhig anleiten.
Bislang hat Julien in seinem Umfeld nur wenig Grenzen kennengelernt, weshalb er noch "Unterstützung im Grundgehorsam und Alltagstraining" benötige, wie die Tierretter erklärten. Mit ein wenig Geduld und klaren Abläufen mache ihr Schützling aber schnell Fortschritte und zeige dabei, wie lernwillig er sei.
Hund Julien sucht erfahrene Menschen, die ihm Sicherheit vermitteln
Was die Mitarbeiter potenziellen Interessenten nicht vorenthalten wollten, ist Juliens Futter-Ressourcenverhalten, an dem sich jedoch mit dem richtigen Management und Training gut arbeiten lasse.
Für den aktiven Lockenschopf suchen die Tierretter nach Menschen ohne kleine Kinder, die idealerweise schon Erfahrung in der Hundehaltung haben. Juliens neue Besitzer sollten sich nicht davor scheuen, eine Hundeschule zu besuchen und dem Hund zudem Sicherheit vermitteln.
"Mit der richtigen Führung entwickelt sich Julien zu einem treuen, fröhlichen und ausgeglichenen Begleiter", waren sich seine Pfleger sicher.
Wer den niedlichen Lockenschopf kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Julien gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Tierheim Troisdorf/Website