Niedlicher Lockenschopf sucht neue Besitzer: Hund Julien ist jung und agil

Troisdorf - Noch lebt Lockenschopf Julien im Tierheim Troisdorf bei Köln, das soll sich jedoch schleunigst ändern. Der agile Hund sucht ein neues Zuhause bei erfahrenen Hundefreunden, die ihm ein Für-Immer-Zuhause schenken.

Julien lebt derzeit im Tierheim Troisdorf und ist mit seinen vier Jahren noch ziemlich jung. © Tierheim Troisdorf/Website

Auf ihrer Website stellten die Troisdorfer Tierretter ihren Schützling ausführlich vor und stellten dazu auch ein paar Bilder bereit, auf denen der Vierbeiner durch den Auslauf der Einrichtung tollte und zeigte, dass er definitiv kein Kandidat für Couch-Potatos ist.

Die Mitarbeiter beschrieben den vier Jahre jungen Lagotto Romagnolo Rüden (eine italienische Hunderasse) als Energie geladenen Vierbeiner, der neben jeder Menge Lebensfreude auch eine große Lernbereitschaft mitbringe.

Gleichzeitig benötigt die Fellnase aber auch klare Strukturen und Konsequenz, weshalb hier Menschen gefragt sind, die ihn konsequent und ruhig anleiten.

Bislang hat Julien in seinem Umfeld nur wenig Grenzen kennengelernt, weshalb er noch "Unterstützung im Grundgehorsam und Alltagstraining" benötige, wie die Tierretter erklärten. Mit ein wenig Geduld und klaren Abläufen mache ihr Schützling aber schnell Fortschritte und zeige dabei, wie lernwillig er sei.