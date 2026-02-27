Mann denkt, er rettet krankes Schaf: Die Wahrheit haut ihn völlig um

Bulgarien - Als ein Mann in Bulgarien ein leidendes Tier am Straßenrand entdeckte, hielt er es für ein verletztes Schaf. Nichts konnte ihn aber darauf vorbereiten, was er kurz darauf feststellen sollte.

Am Rand einer Straße wurde die verwahrloste Hündin entdeckt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/lou_and_sylw

Als Louis Grice auf das fellige Etwas stieß, war er eigentlich gerade gar nicht in tierischem Einsatz, sondern wollte eine Freundin vom nahe gelegenen Flughafen abholen.

"Ich wendete am nächsten Rastplatz und fuhr zurück, um zu sehen, ob es sich um einen Haufen Schafwolle handelte", erinnert sich der Bulgare.

Zu seinem Entsetzen entpuppte sich der Fund als eine kleine Hündin, die offenbar von einem Auto angefahren und verletzt worden war. Durch schreckliche Vernachlässigung glich das Fell des Vierbeiners dem eines wilden Schafes. An ihrem Hals baumelte noch ein Stück von der Metallkette, von der sich das Tier offenbar losgerissen hatte.

Doch egal, ob Schaf oder Hund - Louis war fest entschlossen, das Tier zu retten. Da in der Nähe kein Tierarzt geöffnet hatte, fuhr der Tierschützer sogar extra in die Hauptstadt, wo man einen doppelten Bruch am Vorderbein der Hündin feststellte, der lange unbehandelt geblieben war und umgehend operiert werden musste. Ansonsten ging es der Fellnase körperlich aber "überraschenderweise" gut, schreibt Louis in einem Instagram-Beitrag.

Er vermutet, dass das Tier sein ganzes Leben lang angekettet war, sich kaum bewegen konnte und jeglichem Wetter ausgesetzt war.