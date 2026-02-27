Mann denkt, er rettet krankes Schaf: Die Wahrheit haut ihn völlig um
Bulgarien - Als ein Mann in Bulgarien ein leidendes Tier am Straßenrand entdeckte, hielt er es für ein verletztes Schaf. Nichts konnte ihn aber darauf vorbereiten, was er kurz darauf feststellen sollte.
Als Louis Grice auf das fellige Etwas stieß, war er eigentlich gerade gar nicht in tierischem Einsatz, sondern wollte eine Freundin vom nahe gelegenen Flughafen abholen.
"Ich wendete am nächsten Rastplatz und fuhr zurück, um zu sehen, ob es sich um einen Haufen Schafwolle handelte", erinnert sich der Bulgare.
Zu seinem Entsetzen entpuppte sich der Fund als eine kleine Hündin, die offenbar von einem Auto angefahren und verletzt worden war. Durch schreckliche Vernachlässigung glich das Fell des Vierbeiners dem eines wilden Schafes. An ihrem Hals baumelte noch ein Stück von der Metallkette, von der sich das Tier offenbar losgerissen hatte.
Doch egal, ob Schaf oder Hund - Louis war fest entschlossen, das Tier zu retten. Da in der Nähe kein Tierarzt geöffnet hatte, fuhr der Tierschützer sogar extra in die Hauptstadt, wo man einen doppelten Bruch am Vorderbein der Hündin feststellte, der lange unbehandelt geblieben war und umgehend operiert werden musste. Ansonsten ging es der Fellnase körperlich aber "überraschenderweise" gut, schreibt Louis in einem Instagram-Beitrag.
Er vermutet, dass das Tier sein ganzes Leben lang angekettet war, sich kaum bewegen konnte und jeglichem Wetter ausgesetzt war.
Verwahrloster Hund verbrachte wohl sein ganzes Leben an der Kette
Der Bulgare taufte seine Fund-Hündin auf den Namen Tina und befreite sie mit einem ordentlichen Schnitt von ihrem verfilzten Fell. Nach dem Scheren kam dann auch das niedliche Gesicht des Vierbeiners zum Vorschein.
"Sie ist so eine süße und unschuldige kleine Hündin, die sich nach menschlicher Zuneigung sehnt", erklärt Louis gegenüber The Dodo. Bei ihm darf Tina nun als Pflegehund wohnen, bis sie sich vollständig erholt hat.
Der Mann, der sich mit seiner Aktion "Lou & Sylw" in Bulgarien für Straßenhunde einsetzt, hofft, dass der Vierbeiner bald ein Zuhause finden wird. Denn obwohl die Hündin solche Strapazen durchmachen musste, sucht sie noch immer die Nähe der Menschen.
"Sie ist das liebste kleine Wesen, das man sich vorstellen kann", so ihr Retter.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/lou_and_sylw