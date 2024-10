Junger Husky kommt nach Schicksalsschlag ins Tierheim: Win ist erst ein Jahr alt

Husky Win verlor seine Besitzerin, nun lebt der Junghund im Tierheim Köln-Dellbrück. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Win ist nicht nur clever, sondern dank seiner Husky-typisch verschiedenfarbigen Augen und seines hübschen Fells auch ziemlich hübsch anzusehen.

Dennoch dürfte es wohl nicht leicht werden, ein passendes Zuhause für den aufgedrehten jungen Rüden zu finden, denn Win hat noch einiges zu lernen, wie die Tierretter auf ihrer Website informierten.

"Er ist ungestüm und wild - und voller Energie, die es zu bändigen gilt", beschrieben die Mitarbeiter den Charakter ihres Schützlings, der vor allem bei Spaziergängen gern sein eigenes Ding macht.

Seine Gassigänger im Tierheim hatten es am Anfang nicht gerade leicht mit dem Vierbeiner, der bei Ausflügen an der frischen Luft "permanent super aufgedreht" war und keinerlei Interesse an demjenigen zeigte, der ihn an der Leine führte.

Inzwischen hat der Husky jedoch schon große Fortschritte gemacht und gelernt, auch mal "einen Gang zurückzuschalten", wie die Tierretter sich freuten.