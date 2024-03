Junger Spitz sucht ein Zuhause: Darum ist Spaßvogel "Ninja" wirklich einmalig!

Würzburg - Das Tierheim in Würzburg sucht für den zwei Jahre alten "Ninja" ein neues Zuhause. Und der Spitz-Rüde ist wirklich etwas ganz Besonderes.

"Ninja" hat einen extremen Überbiss und seine Augen sind von Geburt an nicht richtig entwickelt. Seine Lebensfreude hat er dadurch aber nicht verloren - ganz im Gegenteil. © Bild-Montage: Tierschutzverein Würzburg e.V./Tierschutzverein Würzburg e.V.

So hat "Ninja" einen missgebildeten Kiefer, der ihm einen extremen Überbiss verleiht. Deshalb tut er sich mit manchem Futter schwer, heißt es auf der Webseite des Würzburger Tierheims. Und er besitzt deswegen ein ganz außergewöhnliches Gesicht: Er sieht eigentlich immer so aus, als würde er lachen.

Leider hat "Ninja" außerdem von Geburt an nicht richtig entwickelte Augen. Allerdings behindert den kleinen Kerl all dies kaum - im Gegenteil.

Denn der Spitz sprüht laut dem Tierheim nur so vor Lebensfreude! Er sei immer am Flitzen und am Spielen und habe eine unglaubliche Energie.

Seinen Namen hat er übrigens von den Mitarbeitern des Tierheims durch eine weitere spezielle Eigenart erhalten: In seiner Euphorie springe er gerne hoch in die Luft und drehe sich dabei einmal um die eigene Achse - wie ein Ninja eben.