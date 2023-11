Junges Hunde-Mädchen "Panda" wurde wohl ausgesetzt, jetzt soll für sie alles gut werden

"Panda" kam als Fundhund ins Tierheim. Vermisst wird sie bis jetzt allerdings nicht. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e.V.

So berichten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims in Frankfurt, dass das Hunde-Mädchen - ein Zentralasiatischer Owtscharka - als Fundhund zu ihnen kam und bis heute offenbar von niemandem vermisst wird.

Also wird jetzt für "Panda" ein neues Zuhause gesucht - am besten bei Menschen mit einer gewissen Hunde- oder vielleicht sogar Rasse-Erfahrung.

Denn sie hat in ihrem jungen Leben bislang so gut wie gar nichts an Erziehung genossen. Dementsprechend hat "Panda" noch sehr viel zu lernen: an der Leine gehen, eine Weile alleine zu Hause bleiben, im Auto mitfahren - davon hat sie noch keine Ahnung und es muss ihr langsam beigebracht werden. Von daher empfiehlt das Tierheim auch, auf jeden Fall eine Hundeschule mit "Panda" zu besuchen.



Darüber hinaus sei sie total unkompliziert. Gegenüber Menschen zeige sie keine Scheu, gehe offen, freundlich und neugierig auf jeden zu und liebe es zu kuscheln und zu schmusen.

Außerdem sei sie ein richtiges Energiebündel. Sie sei - natürlich auch aufgrund ihres jugendlichen Alters - sehr verspielt, tobe gerne und lasse keine Gelegenheit aus, um im Wasser zu plantschen.