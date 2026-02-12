Hund geht zum Friseur: Frauchen zeigt dramatisches Vorher-Nachher-Bild

Colorado (USA) - Der Besuch beim Hundefriseur hat für einen Vierbeiner aus den USA jedes Mal derart heftige Folgen, dass dessen Besitzerin gezwungen war, das Ganze endlich öffentlich zu machen. Das Vorher-Nachher-Bild könnte drastischer nicht sein!

Vierbeiner "Cosmo" ist nach seinem Besuch beim Hundefriseur kaum wiederzuerkennen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/cosmoforcongress

"Jedes Mal, wenn Cosmo einen Haarschnitt bekommt, sieht er aus, als wäre er aus der Entzugsklinik und hätte beschlossen, sein Leben zu ändern", witzelt Halterin Stella Marie und könnte die Veränderung, die ihr Hund beim Tiercoiffeur durchmacht, nicht besser beschreiben.

Noch deutlicher wird es, wenn man sich die Vorher-Nachher-Bilder von Cosmo ansieht, die von seinem Frauchen unter anderem auf Threads veröffentlicht wurden.

Darauf sieht man den zehnjährigen Vierbeiner mit einem zotteligen Fell im Auto sitzen, während ihm die langen Haarsträhnen ins Gesicht fallen und die freie Sicht einschränken. Seiner Mimik nach könnte man außerdem denken, dass das Tier sich alles andere als wohl in seiner Haut fühlt, denn Cosmo blickt beinahe etwas traurig oder zumindest reserviert drein.

Ganz anders wirkt der Hund dann auf dem "Nachher-Foto". Seine Mähne ist nun deutlich kürzer und wirkt sofort gepflegter. Damit scheint sich Cosmo pudelwohl zu fühlen. Schließlich strahlt der Vierbeiner mit leuchtenden Augen und herausgestreckter Zunge fast schon lächelnd in die Kamera.