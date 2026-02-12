Gassirunde endet tödlich: Zwergpudel Mogli von aggressivem Hund zerbissen

Mödling (Österreich) - Eigentlich sollte es für eine 64-jährige Österreicherin ein ganz normaler Spaziergang mit ihrem Hund Mogli im Wald werden - doch die Gassirunde in der Nähe der Burg Liechtenstein verwandelte sich in eine Katastrophe.

Der Zwergpudel wurde von einem aggressiven Hund schwer verletzt. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Olivia Zahlbruckner

Wie "Heute" berichtet, wurde der Zwergpudel am Montag Opfer einer folgenschweren Hundeattacke.

Denn als er mit seiner Besitzerin auf einer Wiese einige Meter vor ihr unangeleint lief, wurde er plötzlich von einem aggressiven Hund angegriffen.

Die Hundehalterin des anderen Vierbeiners soll noch gerufen haben, dass die 64-Jährige ihren Hund anleinen solle - doch da war es bereits zu spät.

"Der angeleinte aggressive Hund der anderen Besitzerin biss, schnappte sofort zu und ließ meinen Pudel nicht mehr los", erzählt sie im Gespräch mit der österreichischen Tageszeitung.

Der kleine Mogli hing im Maul des größeren Hundes. Jegliche Versuche, den Zwergpudel zu befreien, waren zunächst erfolglos.

Erst nach einiger Zeit ließ der Hund den Zwergpudel los.