Junghund passte nicht mehr ins Leben und musste gehen: Gibt es für Simba noch eine zweite Chance?

Frankfurt am Main - Im Frankfurter Tierheim wartet derzeit ein Vierbeiner auf ein neues Zuhause, der trotz seiner winzigen Statur aufgrund seines niedlichen Äußeren große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber hinter Chihuahua-Rüde Simba versteckt sich eine traurige Story.

Chihuahua-Rüde Simba ist am 6. September 2024 geboren und damit gerade einmal ein Jahr und drei Monate alt. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Simba wurde aus beruflichen Gründen von seiner früheren Besitzerin abgegeben und muss nun noch einmal komplett neu starten.

Auf den ersten Blick verzaubert Simba mit seinem süßen Gesicht und seinem zierlichen Körperbau.

Doch genau davor warnen die Mitarbeiter des Tierheims: Wer sich allein wegen seines Aussehens in den knuffigen Rüden verliebt, wird Simba nicht gerecht.

Denn auch kleine Hunde haben dieselben Bedürfnisse wie ihre größeren Artgenossen. Darüber muss und sollte man sich vor der Anschaffung bewusst sein.

Der junge Simba reagiert in ungewohnten Situationen zunächst zurückhaltend, manchmal auch misstrauisch. Der Umzug ins Tierheim hat diesen Eindruck verstärkt.