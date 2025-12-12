Golden Retriever und Husky zeugen Nachwuchs: "Ergebnis" sieht echt ungewöhnlich aus

Amsterdam (Niederlande) - Wo ist denn da der Golden Retriever geblieben? Zugegeben: Mischling Zade aus Amsterdam sieht wirklich ungewöhnlich aus. Während man ihm recht gut ansehen kann, dass er von einem Siberian Husky abstammt, muss man nach Anteilen eines Golden Retrievers regelrecht suchen.

Der Golden Retriever (l.) und der Husky sind nicht gerade ein perfektes Paar. © Bildmontage: 123RF/stopabox, 123RF/jeanandrian

Doch wer sich auf "Spurensuche" begibt, wird fündig. Zum einen fehlen Zade die Spitzohren, zum anderen die bekannten eisblauen Augen, die den Husky so besonders machen.

Dennoch: Wer raten müsste, würde wohl nicht so schnell auf den zweiten Hund kommen, der noch in dem Husky-Mischling steckt. Der knapp zweijährige Zade lebt seit seinem vierten Lebensmonat bei seiner Besitzerin Demi Geurtsen (28).

Diese hat allerdings neben ihm noch drei reinrassige Siberian Huskys. Daher kennt die Niederländerin nicht nur die optischen, sondern auch die charakterlichen Unterschiede perfekt.

In einem Interview mit Newsweek erzählte sie diese Woche, was genau Zade von ihren drei Huskys besonders unterscheidet.