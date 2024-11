Kangal-Mix ist traurig vor Einsamkeit: Wer heilt Otis' altes Herz?

Die Tierpfleger kümmern sich mühevoll um Otis. © Tierheim Berlin

Seit rund vier Monaten fristet die Fellnase ihr Dasein in der Einrichtung. Zwar kümmern sich seine Pfleger mit vollem Einsatz um Otis, aber von einem Besitzer oder einer Besitzerin gestreichelt zu werden - das wäre der wahre Himmel auf Erden!

Leider kullern immer noch die Tränen heiß vor Einsamkeit bei dem großen Vierbeiner. Tagtäglich weint sich der liebe und lustige Otis die Augen aus. Dabei würde er viel lieber einem Herrchen oder Frauchen ein Lächeln auf die Lippen zaubern.

Obwohl hinter dem Hund auch viele traurige Kapitel in seinem Leben liegen, ist er immer noch ganz vernarrt in Menschenfreunde. Im Laufe der Zeit traten erste Wehwehchen auf.

So hat er es vor allem mit den Öhrchen und hört nicht mehr ganz so gut. Spaziergänge an der Leine meistert Otis mit Bravour. Zudem sei er stubenrein, beherrsche die Grundkommandos und lasse mich ruhig an anderen Hunden vorbeiführen, wie seine Pfleger weiter informierten.

Auch mag er Futtersuchspiele. Ob er auch mal alleine sein kann, steht in den Sternen und müsste ausgetestet werden. Seine Pfleger sind aber zuversichtlich, dass es klappt.