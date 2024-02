Kangal wird von einer liebevollen Familie adoptiert, doch dann wendet sich das Blatt

Wegen Schicksalsschlägen und Veränderungen musste "Bumi" schweren Herzens wieder an das Aschaffenburger Tierheim zurückgegeben werden. © Tierschutzverein Aschaffenburg und Umgebung e.V.

"Bumi" wurde im Tierheim geboren, wo er auch seine Zeit als Welpe verbrachte. Natürlich konnte er dort sein Leben nicht so führen und das alles lernen, wie es in einem richtigen Zuhause möglich gewesen wäre. Doch dann konnte er an eine verständnisvolle Familie vermittelt werden.

Und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims sagen, ging es ihm dort richtig gut. Es wurde viel mit ihm gearbeitet und aus dem unsicheren Hund sei ein toller, wenn auch etwas vorsichtiger Begleiter geworden.

Doch bald wendete sich das Blatt. Durch einige Schicksalsschläge und Veränderungen in seinem Zuhause wurde die Lage für "Bumi" und seine Menschen immer komplizierter, berichten die Tierpfleger.

Schließlich habe man keine andere Lösung mehr gesehen, als den freundlichen Kerl schweren Herzens zurück ins Tierheim zu geben.

Glücklicherweise habe es nicht allzu lange gedauert, bis "Bumi" sein früheres Heim und auch die Mitarbeiter wiedererkannt habe.

So sei er schnell wieder angekommen und genieße es, mit den Tierpflegerinnen und Tierpflegern zusammen zu sein und so oft wie es geht ausführlich zu kuscheln.