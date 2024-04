Ihr Schicksal ist herzzerreißend: Jetzt trauern Skeny und Willi gemeinsam im Tierheim

Sowohl Skeny (l.) als auch Willi konnten aus Tierheimen an ein gemeinsames Zuhause vermitteln werden, doch dann starben Herrchen und Frauchen. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V./Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Skeny und Willi waren beide bereits vor Jahren in unterschiedlichen Tierheimen gelandet, konnten aber an ein tierliebes Ehepaar vermittelt werden, wo sie laut dem Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel eine sehr glückliche Zeit verbrachten.

Doch dann starb vor drei Jahren überraschend erst ihr Herrchen und jetzt erst kürzlich auch noch ihr Frauchen. Und da sonst niemand mehr da ist, der sich um die beiden kümmern kann, sind die Hunde wieder im Tierheim gelandet; dieses Mal beide in Kassel, da das Tierheim, aus dem Willi stammt, ihn nicht mehr zurücknimmt.

Die Trauer über den Verlust merke man beiden laut der Webseite der Wau-Mau-Insel ganz deutlich an. Wobei besonders Skeny unter dem Verlust seiner Bezugspersonen ganz schrecklich leide.

Glücklicherweise können sich die Hunde im Tierheim gerade gegenseitig etwas Halt geben und verbringen viel Zeit gemeinsam. Dass sie dennoch nicht gemeinsam vermittelt werden sollen, liegt am kleinen Willi.