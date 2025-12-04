Kater nervt Hund stundenlang: Die Reaktion des Vierbeiners verdient einen Orden
Hickory (USA) - Wer kennt sie nicht - die fünf Minuten, in denen selbst die ruhigste Katze mal am Rad dreht? Eine Samtpfote aus North Carolina hat diese Zeitspanne, nun ja, etwas "ausgedehnt" und sich dabei ein hilfloses Opfer gesucht, das den tierischen Vandalen aushalten musste. Doch dabei gab es eine Überraschung.
Ansley Harwell, eine Grundschullehrerin aus Hickory, konnte nicht anders, als die Kamera ihres Smartphones draufzuhalten, als ihr orangefarbener Kater wie vom Affen gebissen durch das Wohnzimmer stürmte.
Das Tier nutzte dabei das Sofa regelrecht als Parkour-Element, um sich mit waghalsigen Sprüngen durch den Raum zu katapultieren.
Mittendrin: ein Schäferhund, der es sich auf dem Teppich gemütlich gemacht hat. Statt eines Nickerchens musste der Vierbeiner aber die durchgedrehte Katze ertragen, deren übermütige Attacken sich schnell gegen den Hund richteten.
In einem Video auf TikTok sieht man, wie die Samtpfote ihrem großen Bruder mit riesigen Pupillen auflauert, gefährlich nah über seine Schnauze hopst und ihn immer wieder frech provoziert.
Und der Schäferhund? Der bleibt überraschenderweise völlig gelassen.
Schäferhund nimmt Kater-Ausraster überraschend gelassen
Obwohl Ansleys Clip nur 31 Sekunden kurz ist, soll der Kater ganze zwei Stunden lang von Sinnen gewesen sein. Die US-Amerikanerin findet, dass die geduldige Reaktion ihres Haustieres eine "Auszeichnung" verdient. "Den Hund hat das überhaupt nicht gestört", meint die Grundschullehrerin.
Diese Aussage könnte man allerdings auch hinterfragen, wenn man den verzweifelten Blick des Hundes zum Ende des Videos sieht. Den wirft er nämlich seiner Besitzerin zu, kurz nachdem es im Hintergrund einen gewaltigen Knall gab - ganz so, als würde er Ansley sagen wollen: "Hast du gehört, was der Kater wieder angestellt hat?!"
Die Zuschauer lieben die unterschiedlichen Temperamente der beiden Tiere sehr. Das Video der Grundschullehrerin wurde beinahe schon zwei Millionen Mal angeklickt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/ansleyharwell