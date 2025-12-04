Kater nervt Hund stundenlang: Die Reaktion des Vierbeiners verdient einen Orden

Hickory (USA) - Wer kennt sie nicht - die fünf Minuten, in denen selbst die ruhigste Katze mal am Rad dreht? Eine Samtpfote aus North Carolina hat diese Zeitspanne, nun ja, etwas "ausgedehnt" und sich dabei ein hilfloses Opfer gesucht, das den tierischen Vandalen aushalten musste. Doch dabei gab es eine Überraschung.

Der orangefarbene Kater konnte nicht aufhören, seinen großen Hunde-Bruder zu ärgern. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ansleyharwell

Ansley Harwell, eine Grundschullehrerin aus Hickory, konnte nicht anders, als die Kamera ihres Smartphones draufzuhalten, als ihr orangefarbener Kater wie vom Affen gebissen durch das Wohnzimmer stürmte.

Das Tier nutzte dabei das Sofa regelrecht als Parkour-Element, um sich mit waghalsigen Sprüngen durch den Raum zu katapultieren.

Mittendrin: ein Schäferhund, der es sich auf dem Teppich gemütlich gemacht hat. Statt eines Nickerchens musste der Vierbeiner aber die durchgedrehte Katze ertragen, deren übermütige Attacken sich schnell gegen den Hund richteten.

In einem Video auf TikTok sieht man, wie die Samtpfote ihrem großen Bruder mit riesigen Pupillen auflauert, gefährlich nah über seine Schnauze hopst und ihn immer wieder frech provoziert.

Und der Schäferhund? Der bleibt überraschenderweise völlig gelassen.