Katze übergibt sich, Hund hechelt: Feuerwehr rettet Tier-Duo aus überhitztem Škoda

München - Am Donnerstag hat die aktuelle Hitzewelle ihren vorzeitigen Höhepunkt erreicht. In München wurden Maximalwerte von über 35 Grad im Schatten gemessen. Trotzdem hielt ein Tierbesitzer es an diesem Tag für eine gute Idee, seinen Hund und seine Katze in einem verschlossenen Fahrzeug zurückzulassen.

Die Münchner Feuerwehr befreite die Tiere und kümmerte sich um sie. © Berufsfeuerwehr München

Passanten bemerkten den hechelnden Hund und die apathisch wirkende Katze in einem geparkten schwarzen Škoda in der Ebenböckstraße im Stadtteil Pasing. Das teilte die Münchner Feuerwehr mit.

Sie beobachteten die Situation zunächst für rund zehn Minuten. Da vom Besitzer weiterhin jede Spur fehlte, wählten die Zeugen gegen 20 Uhr schließlich den Notruf.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich der Zustand der Tiere weiter verschlechtert. Die Katze hatte sich sogar übergeben.

Die Feuerwehr schlug kurzerhand eine Seitenscheibe ein, um die Tiere so schnell wie möglich zu befreien und mit Wasser zu versorgen.

Anschließend konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Über den weiteren Gesundheitszustand der Tiere liegen der Feuerwehr keine Informationen vor.