Hund war mit Zecken übersät: Was danach folgt, bricht Retterin das Herz

Kalifornien - Es waren nur schwer erträgliche Bilder, die Suzette Hall am Mittwoch gepostet hat. Die Tierschützerin aus Kalifornien zeigte ihren Followern eine Hündin, die am ganzen Körper mit Zecken übersät war . Die Ohren der Fellnase sahen wie ein einziger Albtraum aus - Zecke reihte sich an Zecke. Wie Hall am Donnerstag berichtete, mussten die Blutsauger gar nicht per Hand entfernt werden. Dennoch hatte sie Neuigkeiten, die ihr erneut das Herz brachen.

Bilder des Grauens: Diese Hündin war mit Hunderten Zecken übersät. Wie man im rechten Bild sieht, ist dieser Albtraum zum Glück vorbei. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Suzette Hall

Aktuelle Bilder der Hündin, die Hall inzwischen Nova nennt, lassen einen für Erste tief durchatmen. Die Zecken sind weg - der Vierbeiner sieht wie neu geboren aus. Doch da täuscht die aktuelle Aufnahme leider.

"Nur eine einzige kleine Tablette, und diese schrecklichen Parasiten ließen endlich von ihr ab", schrieb die Tierschützerin am Donnerstag auf Facebook.

Bedauerlicherweise fügte sie hinzu: "Doch der Schaden ist bereits angerichtet. Nova leidet unter schwerer Anämie. Diese blutsaugenden Kreaturen haben ihr so ​​viel Kraft geraubt, dass ihr Zahnfleisch fast völlig weiß ist (...) Morgen bekommt sie eine Bluttransfusion. Es bricht mir das Herz."

Anämie bedeutet Blutarmut. Dass Nova darunter leidet, ist bei den unzähligen Blutsaugern naheliegend.

Doch es gibt noch ein weiteres Problem.