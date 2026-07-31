Hund vier Jahre lang nicht Gassi geführt: Gibt es endlich ein Happy End für Balu?
München – Der Tierschutzverein München e. V. sucht ein neues Zuhause für den Schäferhund-Dobermann-Mix Balu. Findet der Rüde sein Glück?
Balu wurde im vergangenen Jahr wegen Überforderung im Tierheim abgegeben. Der im Dezember 2020 in Rumänien geborene Rüde hat zuvor kaum Außenreize kennenlernen dürfen.
Als er als junger Hund nach Deutschland kam, hat es seine Vorbesitzerin nicht geschafft, Balus Ängste mit ihm zu überwinden. So blieb er vier Jahre in der Wohnung und wurde nicht spazieren geführt. In dieser Zeit hat er sich ein starkes Abwehrverhalten antrainiert, um nicht rauszumüssen, erklärt Hundetrainerin Rebecca Janik.
Im Tierheim wurde Balu seit dem letzten Jahr in ein Trainingsprogramm integriert und hat große Fortschritte gemacht.
Inzwischen kann man mit ihm spazieren gehen und sogar Auto fahren. Trotzdem bleibt Balu ein schüchterner Hund, der eine erfahrene Hand sucht. In einem reizarmen Zuhause muss er zur Ruhe kommen und ohne Druck Vertrauen aufbauen können. Kinder sollten dort nicht leben, da er sich unwohl mit ihnen fühlt.
Bestenfalls findet er einen Platz in einer ländlichen Umgebung bei Menschen, die sich mit Schäferhunden auskennen. Mit Artgenossen kommt er soweit gut zurecht, mit einer Katze hat er zuvor zusammengelebt.
Tierschutzverein München: Schäferhund-Dobermann-Mix hofft auf geduldige Menschen
Wenn ihm etwas unangenehm wird, zeigt er es deutlich. Ein sicherer Umgang mit Hunden ist für künftige Besitzer daher unerlässlich.
Balu braucht eine konsequente, aber einfühlsame Führung. "Klare Strukturen und verlässliche Regeln geben ihm Sicherheit und helfen ihm dabei, Schritt für Schritt Vertrauen zu fassen und die schönen Seiten des Lebens kennenzulernen", so der Tierschutzverein.
Der Vierbeiner hofft auf Menschen, die ihm eine Chance geben, und keinen Hund erwarten, der sich unkompliziert in ihren Alltag einfügt.
Wer Balu mit Zeit und Geduld begegnet, wird mit einem besonderen Begleiter belohnt, der unter der richtigen Anleitung sein volles Potenzial entfalten wird – da ist sich der Tierschutzverein sicher.
Bist Du Balus großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000540 im Hundehaus 3 und lerne den Hund bei einem Besuch im Tierheim kennen. Unter tierschutzverein-muenchen.de erfährst Du alles Weitere zum Vermittlungsablauf und zur Arbeit des Vereins.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)