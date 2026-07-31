Hund vier Jahre lang nicht Gassi geführt: Gibt es endlich ein Happy End für Balu?

München – Der Tierschutzverein München e. V. sucht ein neues Zuhause für den Schäferhund-Dobermann-Mix Balu. Findet der Rüde sein Glück?

Balu hat sehr an sich gearbeitet. Wer hilft ihm, weiter seine Ängste zu überwinden? © Tierheim München

Balu wurde im vergangenen Jahr wegen Überforderung im Tierheim abgegeben. Der im Dezember 2020 in Rumänien geborene Rüde hat zuvor kaum Außenreize kennenlernen dürfen.

Als er als junger Hund nach Deutschland kam, hat es seine Vorbesitzerin nicht geschafft, Balus Ängste mit ihm zu überwinden. So blieb er vier Jahre in der Wohnung und wurde nicht spazieren geführt. In dieser Zeit hat er sich ein starkes Abwehrverhalten antrainiert, um nicht rauszumüssen, erklärt Hundetrainerin Rebecca Janik.

Im Tierheim wurde Balu seit dem letzten Jahr in ein Trainingsprogramm integriert und hat große Fortschritte gemacht.

Inzwischen kann man mit ihm spazieren gehen und sogar Auto fahren. Trotzdem bleibt Balu ein schüchterner Hund, der eine erfahrene Hand sucht. In einem reizarmen Zuhause muss er zur Ruhe kommen und ohne Druck Vertrauen aufbauen können. Kinder sollten dort nicht leben, da er sich unwohl mit ihnen fühlt.

Bestenfalls findet er einen Platz in einer ländlichen Umgebung bei Menschen, die sich mit Schäferhunden auskennen. Mit Artgenossen kommt er soweit gut zurecht, mit einer Katze hat er zuvor zusammengelebt.