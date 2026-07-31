Hund muss nach 13 Jahren ins Tierheim: Als die Mitarbeiter seinen Bluttest sehen, rutscht ihnen das Herz in die Hose

Kassel - Das Schicksal hat bei Hund Paul knallhart zugeschlagen. Das Frauchen des Vierbeiners erlitt zwei Schlaganfälle, von denen es sich leider nicht wieder erholte. Im Tierheim soll der Beagle seinen Lebensabend aber nicht verbringen.

Beagle Paul wartet auf eine neue Familie. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Noch bis vor wenigen Wochen sei die Welt für den liebenswerten Hundesenior in Ordnung gewesen, schildern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel". Die Fellnase und seine Besitzerin waren ein "Herz und eine Seele". Dem Beagle habe es die zurückliegenden 13 Jahre an nichts gefehlt.

Adoptiert hatte die Frau den inzwischen 14 Jahre alten Rüden im Jahr 2013, nachdem dieser zuvor von einer jungen Frau ohne einen festen Wohnsitz abgegeben worden war. Es war ein Glücksgriff.

Das von Liebe erfüllte Leben zerbrach durch den schrecklichen Schicksalsschlag. Paul wurde von der Tochter der Halterin zurückgebracht. Es tue den Tierfreunden "in der Seele weh, dass er in seinem hohen Alter noch einmal ins Tierheim musste". Es soll alles daran gesetzt werden, dass er in seiner letzten Lebensphase wieder eine Familie findet.

Paul ist demnach verträglich mit Artgenossen und rassetypisch sehr verfressen. "Er riecht quasi fünf Meilen gegen den Wind, wenn sich etwas Essbares in der Nähe befindet." Seine Spaziergänge sind eher gemütlicher Natur, kurze Runden zieht er vor. Alleine zu bleiben hat er nie gelernt. Es wäre deshalb wünschenswert, dass er immer an der Seite seiner Menschen sein darf.

Sehfähigkeit und Gehör sind altersbedingt stark eingeschränkt, was jedoch leider die kleinsten Probleme darstellen.