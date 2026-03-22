Katze verschwindet, danach übernimmt ein Spürhund den Fall
Kentucky (USA) - Das war wohl eine Suchaktion der ganz anderen Art: Immer wieder verflüchtigte sich die Tierarzt-Katze Turbo pünktlich zum Praxisschluss. Um dem Versteckspiel endlich ein Ende zu setzen, schaltete sich der Schäferhund Hustle (5) ein.
Verzweifelt suchte das Team jeden Abend nach dem kleinen Vierbeiner - doch er war nirgends zu finden. Schließlich hatte Krista, Teil der Tierarzt-Crew, die Nase gestrichen voll und setzte auf Plan B - ihren fünfjährigen Spürhund. "Ich beschloss, Hustle mit der Suche nach ihr zu beauftragen, und er nutzte die Gelegenheit sofort", erklärte sie gegenüber PEOPLE.
Nachdem Hustles Besitzerin den Rüden in die Praxis brachte und von der Leine ließ, stiefelte die ausgebildete Spürnase schnurstracks zu einer Schrankzeile. Dort angekommen richtete der Hund seinen Fokus auf eine ganz bestimmte Stelle des Möbelstücks. Gewand öffnete das Tier die Tür des Schrankes und enttarnte das Geheimversteck von Turbo.
In einem TikTok-Video hielt Krista diese spektakuläre Suchaktion fest. "Wenn sich die Klinikkatze abends versteckt und man alle Register zieht, um sie zu finden", schrieb Hustles Besitzerin unter dem Clip.
Doch die praktische Fähigkeit des Hundes kommt nicht von irgendwo her. "Ihm wurde beigebracht, ein Objekt zu riechen und dann herauszufinden, wer oder was der Geruch im Objekt ist", berichtete Krista im Interview.
Die Suchaktion erreichte auf TikTok über zwei Millionen Nutzer
Fellnase Turbo, welche vor einem Jahrzehnt als angefahrener Streuner in der Praxis aufgenommen wurde, schien über ihre Entdeckung äußerst verärgert. "Sie findet es ganz bestimmt nicht lustig, gefunden zu werden", witzelte Krista lachend.
Nach Turbos Fund erhielt der Spürhund von der Praxis-Katze einen kräftigen Schlag ins Gesicht. Krista fügte hinzu, dass dieses Verhalten nach dem "Petzen" nicht ungewöhnlich sei. So habe die Katze dem Rüden mit einem heftigen Hieb auf seine Schnauze gezeigt, dass sein Verhalten nicht in Ordnung war.
Das Such-Video ging auf TikTok viral. Mehr als zwei Millionen User sahen den Clip. Neben hunderttausenden Likes sammelten sich zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag.
"Als ob der Hund sagen würde 'Es ist ein Durchsuchungsbefehl - machen Sie die verdammte Tür auf'", scherzte ein Plattform-Nutzer.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/TikTok/hustlethemalinois