Katze verschwindet, danach übernimmt ein Spürhund den Fall

Kentucky (USA) - Das war wohl eine Suchaktion der ganz anderen Art: Immer wieder verflüchtigte sich die Tierarzt- Katze Turbo pünktlich zum Praxisschluss. Um dem Versteckspiel endlich ein Ende zu setzen, schaltete sich der Schäferhund Hustle (5) ein.

Dank des fünfjährigen Schäferhundes hat Turbos Versteckspiel nun endlich ein Ende. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/hustlethemalinois

Verzweifelt suchte das Team jeden Abend nach dem kleinen Vierbeiner - doch er war nirgends zu finden. Schließlich hatte Krista, Teil der Tierarzt-Crew, die Nase gestrichen voll und setzte auf Plan B - ihren fünfjährigen Spürhund. "Ich beschloss, Hustle mit der Suche nach ihr zu beauftragen, und er nutzte die Gelegenheit sofort", erklärte sie gegenüber PEOPLE.

Nachdem Hustles Besitzerin den Rüden in die Praxis brachte und von der Leine ließ, stiefelte die ausgebildete Spürnase schnurstracks zu einer Schrankzeile. Dort angekommen richtete der Hund seinen Fokus auf eine ganz bestimmte Stelle des Möbelstücks. Gewand öffnete das Tier die Tür des Schrankes und enttarnte das Geheimversteck von Turbo.

In einem TikTok-Video hielt Krista diese spektakuläre Suchaktion fest. "Wenn sich die Klinikkatze abends versteckt und man alle Register zieht, um sie zu finden", schrieb Hustles Besitzerin unter dem Clip.

Doch die praktische Fähigkeit des Hundes kommt nicht von irgendwo her. "Ihm wurde beigebracht, ein Objekt zu riechen und dann herauszufinden, wer oder was der Geruch im Objekt ist", berichtete Krista im Interview.